Соответствующее мнение Министр иностранных дел озвучил в интервью. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ситуация на фронте сложная из-за дефицита снабжения боеприпасами.

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Украине нужны боеприпасы

Дмитрий Кулеба отметил, что "ситуация очень серьезная, возможно, даже более серьезная, чем она была с момента начала российского вторжения почти два года назад".

По словам министра иностранных дел, массированный ракетный удар, нанесенный врагом утром 23 января, – демонстрация, что Украине нужно больше систем ПВО, а также ракет к ним.

Хотя Украина значительно увеличила свое производство и будет продолжать это делать, мы по-прежнему видим, что западная оборонная промышленность не способна производить достаточное количество продукции,

– подчеркнул Кулеба.

По словам министра иностранных дел, потребности нашего государства "не отвечают оборонным потребностям" стран Запада.

Кулеба призвал предоставить Taurus

Обратим внимание, что Бундестаг до сих пор не принял решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. Как отмечают в издании, Дмитрий Кулеба не теряет надежды, что ему удастся изменить мнение немецкого правительства. Глава министерства подчеркнул, что "мы никогда не сдадимся".

Он добавил, что переговоры с правительством Германии по этому поводу продолжаются. По словам Дмитрия Кулебы, "все зависит от политических обстоятельств, фактических потребностей и требований линии фронта".

В интервью министр иностранных дел несколько раз подчеркнул, что Украине не нужны Taurus, чтобы атаковать территорию России, в том числе Москву.

Нам не нужен Taurus для атаки на Москву. Нам не нужны ракеты большой дальности, предоставленные западными партнерами, чтобы атаковать Москву или любую другую часть территории России. Нам нужен Taurus для уничтожения российской военной инфраструктуры за линией фронта на территории Украины,

– подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что лучший способ обеспечить безопасность как для Германии, так и для других европейских стран – "предоставить Украине все необходимое для победы над Россией и освобождения украинских территорий".