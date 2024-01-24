Відповідну думку міністр закордонних справ озвучив в інтерв'ю. Дмитро Кулеба підкреслив, що ситуація на фронті складна через дефіцит постачання боєприпасів.

Читайте також Росіяни захопили Крохмальне й тиснуть на Авдіївку: як змінилась карта бойових дій за тиждень

Україні потрібні боєприпаси

Дмитро Кулеба наголосив, що "ситуація дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша, ніж вона була з моменту початку російського вторгнення майже два роки тому".

За словами міністра закордонних справ, масований ракетний удар, якого ворог завдав зранку 23 січня, – демонстрація, що Україні потрібно більше систем ППО, а також ракет до них.

Хоча Україна значно збільшила своє виробництво і продовжуватиме це робити, ми, як і раніше, бачимо, що західна оборонна промисловість не здатна виробляти достатню кількість продукції,

– наголосив Кулеба.

За словами міністра закордонних справ, потреби нашої держави "не відповідають оборонним потребам" країн Заходу.

Кулеба закликав надати Taurus

Звернімо увагу, що Бундестаг досі не ухвалив рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus. Як зазначають у виданні, Дмитро Кулеба не втрачає надії, що йому вдасться змінити думку німецького уряду. Глава міністерства підкреслив, що "ми ніколи не здамося".

Він додав, що перемовини з урядом Німеччини щодо цього тривають. За словами Дмитра Кулеби, "все залежить від політичних обставин, фактичних потреб і вимог лінії фронту".

В інтерв'ю міністр закордонних справ кілька разів наголосив, що Україні не потрібні Taurus, щоб атакувати територію Росії, зокрема Москву.

Нам не потрібні Taurus для атаки на Москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери, щоб атакувати Москву або будь-яку іншу частину території Росії. Нам потрібен Taurus для знищення російської військової інфраструктури за лінією фронту на території України,

– наголосив міністр.

Він підкреслив, що найкращий спосіб забезпечити безпеку як для Німеччини, так і для інших країн Європи – "надати Україні все необхідне для перемоги над Росією і звільнення українських територій".