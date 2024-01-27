Із 24 лютого 2022 року ворог втратив 381 370 солдатів. Проте втрати можуть бути більші, адже порахувати їх важко під час інтенсивних боїв.

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Які втрати ворога на війні в Україні

танків – 6271 (+6);

бойових броньованих машин – 11 652 (+15);

артилерійських систем – 9085 (+3);

РСЗВ – 972 (+0);

засобів ППО – 660 (+0);

літаків – 331 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7037 (+4);

крилатих ракет – 1845 (+0);

кораблів /катерів – 23 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 072 (+8);

спеціальної техніки – 1433 (+8).

Росія втратила в Україні щонайменше 3 тисячі офіцерів