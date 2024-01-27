Із 24 лютого 2022 року ворог втратив 381 370 солдатів. Проте втрати можуть бути більші, адже порахувати їх важко під час інтенсивних боїв.
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Які втрати ворога на війні в Україні
- танків – 6271 (+6);
- бойових броньованих машин – 11 652 (+15);
- артилерійських систем – 9085 (+3);
- РСЗВ – 972 (+0);
- засобів ППО – 660 (+0);
- літаків – 331 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7037 (+4);
- крилатих ракет – 1845 (+0);
- кораблів /катерів – 23 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 072 (+8);
- спеціальної техніки – 1433 (+8).
Росія втратила в Україні щонайменше 3 тисячі офіцерів
- Російські журналісти разом із волонтерами встановили імена 43 014 окупантів, яких ЗСУ ліквідували в Україні.
- Тільки офіцерів на війні в Україні загинуло щонайменше 3079 осіб. Окрім того, ворог втратив 800 військових, які мали звання від майора і вище.
- Ба більше, наші військові "задвохсотили" щонайменше 2278 ворожих бійців у званні від лейтенанта до капітана. Втрата молодших офіцерів найбільше впливає на боєздатність підрозділів.
- Російські ЗМІ визнали, що такі втрати призвели до серйозного зникнення тактичної злагодженості. Тепер російські підрозділи починають діяти по-різному, заважаючи один одному на полі бою та потрапляючи під дружній вогонь.