С 24 февраля 2022 года враг потеря 381 370 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь сосчитать их трудно во время интенсивных боев.
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Какие потери врага на войне в Украине
- танков – 6271 (+6);
- боевых бронированных машин – 11652 (+15);
- артиллерийских систем – 9085 (+3);
- РСЗО – 972 (+0);
- средств ПВО – 660 (+0);
- самолетов – 331 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7037 (+4);
- крылатых ракет – 1845 (+0);
- кораблей / катеров – 23 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 12072 (+8);
- специальной техники – 1433 (+8).
Россия потеряла в Украине минимум 3 тысячи офицеров
- Российские журналисты вместе с волонтерами установили имена 43 014 оккупантов, которых ВСУ ликвидировали в Украине.
- Только офицеров на войне в Украине погибли не менее 3 тысяч 79 человек. Кроме того, враг потерял 800 военных, которые имели звание от майора и выше.
- Более того, наши военные "задвохсотили" по меньшей мере 2 278 вражеских бойцов в звании от лейтенанта до капитана. Потеря младших офицеров больше всего влияет на боеспособность подразделений.
- Российские СМИ признали, что такие потери привели к серьезному исчезновению тактической слаженности. Теперь российские подразделения начинают действовать по-разному, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружеский огонь.