С 24 февраля 2022 года враг потеря 381 370 солдат. Однако потери могут быть больше, ведь сосчитать их трудно во время интенсивных боев.

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Какие потери врага на войне в Украине

  • танков – 6271 (+6);
  • боевых бронированных машин – 11652 (+15);
  • артиллерийских систем – 9085 (+3);
  • РСЗО – 972 (+0);
  • средств ПВО – 660 (+0);
  • самолетов – 331 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7037 (+4);
  • крылатых ракет – 1845 (+0);
  • кораблей / катеров – 23 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12072 (+8);
  • специальной техники – 1433 (+8).

Россия потеряла в Украине минимум 3 тысячи офицеров

  • Российские журналисты вместе с волонтерами установили имена 43 014 оккупантов, которых ВСУ ликвидировали в Украине.
  • Только офицеров на войне в Украине погибли не менее 3 тысяч 79 человек. Кроме того, враг потерял 800 военных, которые имели звание от майора и выше.
  • Более того, наши военные "задвохсотили" по меньшей мере 2 278 вражеских бойцов в звании от лейтенанта до капитана. Потеря младших офицеров больше всего влияет на боеспособность подразделений.
  • Российские СМИ признали, что такие потери привели к серьезному исчезновению тактической слаженности. Теперь российские подразделения начинают действовать по-разному, мешая друг другу на поле боя и попадая под дружеский огонь.