На фронте заметили модернизированную версию танков Т-90. Почему оккупанты применяют меньше старой техники 24 Каналу объяснил экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Почему россияне начали использовать новейшее вооружение

В Луганской области накалилась ситуация на поле боя. Россияне активно наступают на трех направлениях, бросая в бой немало живой силы и техники.

И артиллерия работает мощно, и авиация, и техники достаточно бросают в наступление. Могу также сказать, что на боли боя появляется все больше и больше новейшей техники, к примеру, Т-90AM ("Прорыв"). И это неплохо,

– заметил Сергей Гайдай.

Дело в том, что чаще использование новейшей техники свидетельствует о том, что запасы старых образцов вооружения у россиян стремительно снижаются. Или же оккупанты просто не успевают восстанавливать потери, поэтому приходится в наступление бросать современную технику.

"Пусть такая тенденция продолжается, потому что если они могут обходить санкции, то не так, как бы им хотелось", – подчеркнул Гайдай.

Обратите внимание! Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что у россиян проблемы не только с техникой. Поскольку они тратят больше оружия и боеприпасов, чем могут производить, поэтому приходится обращаться за помощью в Северную Корею и Иран.

Фактически такие же проблемы есть и с живой силой– Россия теряет больше людей на войне, чем может набрать. Когда не помогает даже мобилизация, заявил Буданов, ряды оккупантов пополняют наемники.

Каковы актуальные потери врага на войне

Неудивительно, что Россия тянет на фронт новую технику и привлекает наемников. Ведь потери для страны-агрессорки с начала полномасштабного вторжения являются колоссальными. Да, к примеру, русская армия на 27 января уменьшилась 381 370 оккупантов.

Не меньше потери вражеского войска и в технике. С 24 февраля 2022 года Вооруженные Силы Украины уничтожили:

танков– 6271 (+6);

боевых бронированных машин– 11 652 (+15);

артиллерийских систем– 9085 (+3);

РСЗО– 972 (+0);

средств ПВО– 660 (+0);

самолетов– 331 (+0);

вертолетов– 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня– 7037 (+4);

крылатых ракет– 1845 (+0);

кораблей /катеров– 23 (+0);

подводных лодок– 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн– 12 072 (+8);

специальной техники– 1433 (+8).

Добавим также, что в разведке Великобритании предположили, что к концу 2024 года потери россиян в личном составе достигнут 500 тысяч военных. Это при условии, если оккупантов будут уничтожать с такими же темпами, как и в 2023 году.