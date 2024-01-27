На фронте заметили модернизированную версию танков Т-90. Почему оккупанты применяют меньше старой техники 24 Каналу объяснил экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Почему россияне начали использовать новейшее вооружение
В Луганской области накалилась ситуация на поле боя. Россияне активно наступают на трех направлениях, бросая в бой немало живой силы и техники.
И артиллерия работает мощно, и авиация, и техники достаточно бросают в наступление. Могу также сказать, что на боли боя появляется все больше и больше новейшей техники, к примеру, Т-90AM ("Прорыв"). И это неплохо,
– заметил Сергей Гайдай.
Дело в том, что чаще использование новейшей техники свидетельствует о том, что запасы старых образцов вооружения у россиян стремительно снижаются. Или же оккупанты просто не успевают восстанавливать потери, поэтому приходится в наступление бросать современную технику.
"Пусть такая тенденция продолжается, потому что если они могут обходить санкции, то не так, как бы им хотелось", – подчеркнул Гайдай.
Каковы актуальные потери врага на войне
Неудивительно, что Россия тянет на фронт новую технику и привлекает наемников. Ведь потери для страны-агрессорки с начала полномасштабного вторжения являются колоссальными. Да, к примеру, русская армия на 27 января уменьшилась 381 370 оккупантов.
Не меньше потери вражеского войска и в технике. С 24 февраля 2022 года Вооруженные Силы Украины уничтожили:
- танков– 6271 (+6);
- боевых бронированных машин– 11 652 (+15);
- артиллерийских систем– 9085 (+3);
- РСЗО– 972 (+0);
- средств ПВО– 660 (+0);
- самолетов– 331 (+0);
- вертолетов– 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня– 7037 (+4);
- крылатых ракет– 1845 (+0);
- кораблей /катеров– 23 (+0);
- подводных лодок– 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн– 12 072 (+8);
- специальной техники– 1433 (+8).
Добавим также, что в разведке Великобритании предположили, что к концу 2024 года потери россиян в личном составе достигнут 500 тысяч военных. Это при условии, если оккупантов будут уничтожать с такими же темпами, как и в 2023 году.