С начала полномасштабного вторжения потери так называемой "второй армии мира" достигают уже 382 110 личного состава. Также враг потерял тысячи единиц разной техники.

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Актуальная статистика потерь

Россия от 24 февраля 2022 года потеряла:

личного состава – около 382 110 (+740) человек,

танков – 6 280 (+9),

боевых бронированных машин – 11 671 (+19),

артиллерийских систем – 9 097 (+12),

РСЗО – 972 (+0),

средств ПВО – 660 (+0),

самолетов – 331 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 041 (+4),

крылатых ракет – 1 845 (+0),

кораблей /катеров – 23 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 12 103 (+31),

специальной техники – 1 436 (+3).



Потери врага на 28 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

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