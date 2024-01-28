06:17, 28 січня

Кремль використовує концепцію "співвітчизників за кордоном", щоб виправдати свою можливу агресію щодо країн Балтії та інших країн-членів НАТО.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW)зауважили, що Путін вже давно намагається створити ідеологію для Росії, яку він зможе використовувати для підтримки геополітичної конфронтації із Заходом,