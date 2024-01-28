О главных событиях дня по состоянию на 28 января, ситуацию на фронте, потери противника– читайте в материале 24 Канала.
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В Германии "подруга Путина" призвала остановить помощь Украине
В Германии новая политсила левого спектра "Альянс Сары Вагенкнехт" провела свой первый съезд. Ее лидер, которую уже успели назвать "подругой Путина", раскритиковала поставки Германией вооружений Украине и призвала уменьшить объемы помощи.
В частности, политика набросилась с обвинениями на руководителя оппозиционных консерваторов Фридриха Мерца из-за этого, что он "требует передать Киеву немецкие ракеты TAURUS, по которым Зеленский сможет обстреливать Москву".
Враг более ста раз обстрелял Херсонщину
Российские войска за прошедшие сутки совершили 102 обстрела по Херсонщине, выпустив 451 снаряд, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БПЛА.
По городу Херсон враг направил 38 снарядов.
Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, а также сотовую и радиобашни в Бериславском районе. Об этом сообщили в Херсонской ОВО.
В результате обстрелов 1 человек погиб, еще 2– получили ранения.
Главное по возведению Генштаба
В сутки произошло 79 боевых столкновений. Враг нанес 3 ракетных и 8 авиационных ударов, применив ударные БПЛА "Шахед", совершил 82 атаки МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
ВВС Украины нанесла авиаудары по 4 сосредоточению войск, вооружения и военной техники противника. Ракетные войска попали на 1 артиллерийскую систему и 2 склада боеприпасов российских захватчиков.
ПВО уничтожило 4 из 8 "Шахедов"
Ночью враг атаковал Украину "Шахедами" из 8 выпущенных целей– уничтожены 4. Также россияне выпустили две ракеты Искандер-М по Полтавщине из района Воронежской области. А Донецкая область атакована тремя ОКР С-300 с оккупированной территории.
Враг обстрелял Сумщину
В течение суток россияне совершили обстрелы 15 общин Сумской области, в Хотинской общине расстреляли брата и сестру.
В Сумской ОВА сообщили, что в общей сложности зафиксировали 91 взрыв. Обстрелы получили: Хотинская, Юношеская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Дружбовская, Зноб-Ногородская, Свеская община.
Россия создает информационные условия для оправдания своей агрессии
Кремль использует концепцию "соотечественников за границей", чтобы оправдать свою возможную агрессию в отношении стран Балтии и других стран-членов НАТО.
Аналитики Института изучения войны (ISW) заметили, что Путин уже давно пытается создать идеологию для России, которую он сможет использовать для поддержания геополитической конфронтации с Западом,
Украина пытается снизить потенциал врага
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук прокомментировал 24 Канала последние взрывы в России. По его словам, главная их цель состоит в уменьшении военного потенциала противника.
Рекордное применение FPV-дронов
В зоне ответственности ОК "Юг" за сутки зафиксировали более 70 FPV-дронов. Это– рекордное количество за один боевой день, сообщила спикер группировки Наталья Гуменюк.