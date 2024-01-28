08:03, 28 января

Российские войска за прошедшие сутки совершили 102 обстрела по Херсонщине, выпустив 451 снаряд, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БПЛА.

По городу Херсон враг направил 38 снарядов.

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, а также сотовую и радиобашни в Бериславском районе. Об этом сообщили в Херсонской ОВО.

В результате обстрелов 1 человек погиб, еще 2– получили ранения.