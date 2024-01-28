В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки произошло 79 боевых столкновений.

Смотрите также Рекордное применение FPV-дронов врагом, оправдание агрессии Путиным: хронология 704 дня войны

Россия продолжает игнорировать законы и обычаи войны. За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 8 авиационных ударов, применив ударные дроны типа "Shahed-136/131", совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Также разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях в зоне ответственности ОСГВ "Север" оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг присутствует в приграничных районах и проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления. Также Россия увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" наши защитники отбили 7 атак врага возле Синьковки, Табаевка Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении воины отбили 11 атак оккупантов недалеко от Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 вражеских атак возле Степового, Авдеевки и еще 17 атак поблизости от Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражены 14 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили 3 атаки оккупантов южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши воины отразили атаку врага западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

Украинские воины продолжают наносить врагу потери

Украинские защитники продолжают наносить российским захватчикам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта: