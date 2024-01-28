В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки произошло 79 боевых столкновений.

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Россия продолжает игнорировать законы и обычаи войны. За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 8 авиационных ударов, применив ударные дроны типа "Shahed-136/131", совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Также разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Какая ситуация на фронте

Украинские воины продолжают наносить врагу потери

Украинские защитники продолжают наносить российским захватчикам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта:

  • В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
  • Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 2 складам боеприпасов противника.
  • За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 740 оккупантов. Потери врага в живой силе с 24 февраля 2022 года возросли до 382 110.