Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, что для россиян стала феноменом построенная оборона украинских воинов на левобережье Херсонщины.

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Что "подкосило" врага на левом берегу

Россияне считали, что очень легко смогут выбить украинские подразделения, которые имеют существенные сложности с логистикой и вообще с поставкой через реку Днепр. Рассчитывали, что сопротивление, которое оказывали Силы обороны Украины, будет свернуто очень быстро. На самом деле выходит немного по-другому.

Они вынуждены экономить бронетехнику. Они вынуждены возвращаться к бессмысленным и безрезультативным штурмам. По требованию своего военно-политического руководства терять людей и уверенность в правильности своих действий. На этом фоне возникают споры, морально-психологические расстройства в подразделениях оккупантов,

– отметила Гуменюк.

Определенными периодами россияне не могут сформировать следующие штурмовые группы. "Сарафанное радио" среди военных передает информацию о том, что 70 – 80% штурмовой группы не возвращаются, технику не предоставляют, поскольку это безнадежный "эксперимент" продвижения на ней. И соответственно, штурмы имеют признаки нестабильного графика.

За минувшие сутки, 27 января, оперативное командование "Юг" насчитало 2 таких штурма – 2 попытки днем и ночью испытать украинские подразделения. К примеру, до этого оккупанты проводили от 7 до 13 штурмов в сутки.

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