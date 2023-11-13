Окупанти повідомили, що перекидають свої сили з лівобережжя Херсонської області – буцімто щоб зайняти більш вигідні позиції. Але згодом повідомлення анулювали. 24 Канал послухав відеозвернення Теплинського і зібрав найголовніше з нього.

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Про що йдеться у відео

Імовірно, Теплинського вирішили показати саме на тлі цього скандалу.

Його виступ був присвячений річниці створення Рязанського вищого повітряно-десантного училища. Що цікаво, на "офіційному каналі ВДВ", де й поширили відео, вказано, що своєю задачею генерал бачить збереження життя солдатів. Можливо, росіяни готують суспільну думку для чергового "жесту доброї волі".

Самої мужності офіцерові замало. Що толку загинути, не зберігши людей і не вигравши бій?

– запитує Теплинський.

У дев'ятихвилинному відео дуже помітно, що він читає текст з екрана, до того ж ковтає деякі слова, наприклад, "професіоналізм" або "Нурмагомед". Теплинський хвалить офіцерів-окупантів і повідомляє про смерть деяких із них. Він констатує, що часом і в генералів, і в солдатів однакові шанси на виживання. Загалом це "фішечка" Теплинського, адже він відомий своїми наріканнями на кількість втрат.

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Теплинський видає нові секрети

Також він каже, що курсантам стало складніше вчитися, адже вони змушені більше часу проводити на полігонах – це була пряма вказівка генерала. А ще тих, хто випустився навесні, вже залучають до бойової роботи. Такі заяви непрямо вказують на величезний брак людей у російському війську.

Кілька разів Теплинський відзначає перевагу української армії на полі бою. Наприкінці відео говорить, що Збройними силами України "рухають ложні ідеї і темні сили". У наступному реченні ідеться про те, що війна буде важкою і довгою. "Така обрана нами професія. Будьте впевнені в собі та не бійтеся", – намагається підбадьорити він, пояснюючи, що бойове товариство є дуже цінним.

Цей час ви запам'ятаєте як найбільший і найбільш яскравий у своєму житті,

– обіцяє Теплинський.

Що ж, у росіян дуже сіре життя, якщо потрібна війна, аби його "розцвітити"!

В Україні висміяли Теплинського

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук прямо пов'язує виступ генерала із "помилковою заявою" про відхід із лівого берега. Також зазначає, що це "його перша поява на публіці після удару по штабу на Арабатській стрілці".

"Поки живий, але, судячи з відео, позбувся кількох зубів. Примітно, що незважаючи на цей явний дефект, який зовсім не прикрашає вищого офіцера російської армії, його все одно показують крупним планом, хоча в минулих відео він тримає руки на столі. Шойгу, Герасимов, де руки і ноги генерала Теплинського?!" – жартує Братчук.



Живий, але побитий життям Теплинський / Скриншот Сергія Братчука

Андрій Цаплієнко також упевнений, що відео випустили, щоб мотивувати росіян. Але вказує, що задум невдалий.

Коли контужений генерал із перекошеним обличчям, ковтаючи цілі фрази, читає текст з екрану, це може мотивувати лише на те, щоб втекти з такої армії,

– справедиво пише журналіст.

Теплинський з'явився вперше після удару по селі Стрілкове на Херсонщині

Удар по Арабатській стрілці був на початку листопада. Тоді потрапило в бази відпочинку, захоплені росіянами.

