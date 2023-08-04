Генерал-полковник ворожої армії випадково видав військову таємницю. Це сталося, коли Теплинський вітав із днем повітряно-десантних військ, передає 24 Канал.

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Що розказав Теплинський

За його словами, понад 5 тисяч десантників отримали поранення, лікувалися і повернулися на російсько-українську війну. 3,5 тисячі поранених "відмовилися залишити передову", тобто не отримали належного лікування.

Здавалося б, у цій інформації немає чогось надзвичайного. Проте вона важлива, бо висвітлює реальний стан справ у ворожій армії: у повітряно-десантних силах, які завжди були елітними військами, досить багато поранених – 8,5 тисяч. Виникає логічне питання, скільки ж тоді там загиблих і що відбувається в інших родах військ?

Яка реакція влади на оприлюднення інформації

Теплинський у своєму привітанні подякував Шойгу, назвав кількість нагороджених званням героя Росії і підкреслив: пишається тим, що 3,5 тисячі поранених не мали медичної допомоги. Для командувача повітряно-десантними військами це означає "десантне братство". Проте справжні причини, чому люди відмовилися евакуюватися, не відомі.

Слова генерала цілком вписувалися в рамки російської пропаганди. Його привітання поширила "Звезда" – офіційне ЗМІ, яке спеціалізується на темах армії і оборони. Проте незабаром відео з Теплинським зникло із їхнього сайту і телеграм-каналу. Це може свідчити про одне: російська влада і командування зокрема не хочуть, щоб інформація про кількість поранених поширювалася.

Що говорять західні оглядачі про ситуацію

Інститут вивчення війни ISW наводить іще причини, чому виступ генерала засекретили.

По-перше, Росія намагається не вказувати кількість втрат.

По-друге, у привітанні звучать слова про відродження 104-ї дивізії – імовірно, про це теж не варто було базікати.

По-третє, Теплинський уже скористався привітанням до 23 лютого, щоб розкритикувати Герасимова та звинуватити його у великих втратах. Можливо, під маскою відданого вояки він спеціально оприлюднив закриту інформацію. Раніше повідомляли, що Теплинський –один із бунтівних генералів, чиї дії впливають на Путіна.

Яке майбутнє у Теплинського

Ширилися чутки, що його заарештували через критику Генштабу. Але він знову "на коні" і навіть очолить нові формування російської армії – два десантні полки.

Тим часом російська влада пильно контролює, щоб ніде нічого не просочилося в публічний простір – навіть справу Гіркіна засекретили, а про вибухи в Криму не можна говорити навіть відданим військкорам.