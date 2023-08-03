Аналітики вважають, що замовчування вибухів у Криму також підкреслює суперечки між Кремлем, воєнкорами та впливовими медіаперсонами. Ба більше, пропагандисти почали кидатися один на одного зі звинуваченнями.

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Кремль намагається стримати сіяння паніки

У звіті експерти наголошують, що удари по Криму є дражливою точкою для російських воєнкорів. До слова, 2 серпня один з пропагандистських військових блогерів почав критикувати й звинувачувати своїх "колег". Деякі з них почали оприлюднювати наслідки ударів по Чонгарському мосту та Севастополі, на що отримали шквал обурення – буцімто це "провокаційні публікації, які критикують російське міноборони".

Ба більше, деякі вважають, що така інформація може "безвідповідально сіяти паніку". Крім того, блогери почали кидатися один на одного ще й через збори на російську армію в Криму. Вони звинувачують "колег" у крадіжці донатів. Усі ці суперечки привернули навіть увагу ФСБ та так званого "глави Криму "Аксьонова".

Аналітики наголошують, що усі ці суперечки та скандали у мережі свідчать лише про одне – Росія дуже чутлива до невдач у Криму та ситуації на фронті загалом. Оскільки 29 липня російські пропагандисти замовчували удари по Чонгарському мосту, то експерти припускають, що Кремль заборонив розповсюджувати будь-яку інформацію щодо цього й наказав мовчати.

Вищі ешелони російського військового командування могли давати вказівки "воєнкорам" мовчати про проблеми, в яких можна прямо звинуватити російське військове командування,

– заявили аналітики.

Це також підкреслює той факт, що у Криму зростає напруга в інформаційному просторі. Російська окупаційна влада зацікавлена у тому, аби обмежити поширення інформації про удари на анексованому півострові. В ISW вважають, що постійні публікації про "прильоти" в Криму може викликати паніку й "поставить під сумнів здатність Росії ефективно захищати півострів".

Блогерам та воєнкорам також могли наказати мовчати й про проблеми, в яких можна прямо звинуватити російське міноборони. До прикладу, у мережі росіяни дуже активно реагували на удари БпЛА по Москві. Деякі блогери відкрито звинувачували мера російської столиці у недостатньому захисті повітряного простору. Шойгу та Гєрасімова росіяни теж вже відкрито критикують у мережі, тому Кремль побоюється, що такі настрої почнуться і в Криму.

"Якщо ця гіпотеза справедлива, тоді тиск Кремля на блогерів з приводу цензури може стосуватися не лише вибухів в тимчасово окупованому Криму, а й заборони будь-яких висловлювань з критикою військового керівництва Росії. Це можуть робити для того, аби максимально уникати обговорення усіх негативних подій", – мовиться у звіті ISW.

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