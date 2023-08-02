У звіті американського інституту вивчення війни йдеться, що Путін прагне використати ПВК "Вагнер" для створення основи для білоруської "контрактної армії".

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Лукашенко і сам не приховує мотивів

В ISW нагадали, що 1 серпня Лукашенко заявив, що прагне зберегти ПВК "Вагнера" у ЗС Білорусі, використовуючи досвідчених бійців "Вагнера" для "активнішого створення контрактної армії".

Лукашенко не уточнив деталей щодо організаційної структури "контрактної армії", якою буде її чисельність та терміни формування, але зазначив, що наразі "Вагнер" налічує понад 30 тисяч бійців.

В ISW пояснили, що Білорусь наразі не має "контрактної армії" чи структури, схожої на неї, йдеться саме про "контрактників" – професійних солдатів-добровольців, а не призовників.

Якою є армія Білорусі зараз

Білоруські військові не мають формувань вище бригадного рівня, а основними бойовими одиницями Білорусі є 6 окремих бригад (три механізовані, дві повітряно-десантні та одна спецпризначення), укомплектовані переважно військовослужбовцями 18-місячної служби та деякими військовослужбовцями за контрактом.

Створення "контрактної армії", ймовірно, вимагатиме створення нового формування або суттєвої реорганізації наявних бригад Білорусі та капітального перегляду білоруської підготовки для створення сил із професійних солдатів із тривалим терміном служби, як раніше (і невдало) Росія намагалася зробити наприкінці 2000-х – на початку 2010-х років,

— йдеться у звіті.

В ISW зазначили, що тодішній міністр оборони Білорусі Андрій Равков у 2016 році заявляв, що Білорусь не повинна і не планує переходити від традиційної штатної та кадрової системи до повністю контрактної армії.

Безглузді заяви Лукашенка