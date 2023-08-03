Варто сказати, що Теплінський офіційно є командувачем повітряно-десантних військ Росії. Окрім створення нових полків, він планує відновити 104 дивізію. Така активність генерал-полковника є досить цікавою, оскільки він, як пишуть аналітики, вороже ставиться до очільника генштабу Валєрія Герасимова та, очевидно, пов'язаний з найманцями Євгенія Пригожина.

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Теплінський виліз у публічний простір

Аналітики з Інституту вивчення війни стверджують, що Теплінський неодноразово скаржився на найвище російське військове командування. У такий спосіб він, очевидно, "подавав приклад" іншим російським військовим командирам.

Публічна поява Теплінського та теперішні його коментарі про пряму підтримку командної структури міністерства оборони свідчать про те, що МО змусило Теплінського публічно приєднатися до своєї політики.

Водночас були чутки про те, що після заколоту Пригожина у червні Теплінського через зв'язок з "Вагнером" нібито заарештували. Також увесь липень ширилась непідтверджена інформація про докорінну зміну військового керівництва Кремля. Схоже, що і те, і те не відповідає дійсності.

Росії бракує кадрів для нових полків

Перед заявою Теплінського щодо створення нових полків міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про реорганізацію Московського, Ленінградського військових округів та формування кількох нових корпусів.

Росія, швидше за все, укомплектує нові формування ВДВ непідготовленим, а не досвідченим персоналом. Також навряд Кремль набере достатньо персоналу, щоб укомплектувати навіть одне нове формування армійського рівня без проведення загальної мобілізації,

– констатували аналітики.

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Проблем багато – рішення сумнівні