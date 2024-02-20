Ранее в Институте изучения войны также отметили, что после выхода украинских защитников из Авдеевки темп наступательных операций врага резко замедлился. Оккупанты уменьшили количество обстрелов и проводят зачистку.

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Россия не может воспользоваться преимуществами

Британская разведка напомнила, что за последнюю неделю российские войска все же смогли взять под контроль Авдеевку и коксохимический завод на севере от города. В частности, тяжелые бои за которые шли с октября 2023 года.

В то же время украинские силы отошли на защищенные позиции к западу от Авдеевки.

Похоже на то, что российским силам не хватает боеспособности немедленно воспользоваться захватом Авдеевки и они требуют определенного времени на переоснащение и отдых,

– говорится в отчете разведки Великобритании.

В частности, отмечается, что в течение следующих недель Россия, вероятно, пытаться постепенно расширить территориальный контроль за пределы Авдеевки.

Заметим, что 19 февраля представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что за минувшие сутки количество вражеских обстрелов на Авдеевском направлении существенно уменьшилось. Оккупанты перегруппировываются и проводят зачистку Авдеевки.

Также Лиховий отметил, что российские обстрелы и активность авиации в этом районе значительно уменьшились. Украинские официальные лица сообщили, что наши военные отошли на новую линию обороны, которую подготовили заранее и укрепили на нескольких уровнях.

Авдеевка – самая горячая точка в мире