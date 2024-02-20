Напомним, что в ночь на 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе наших военных из Авдеевки. Он добавил, что наши защитники достойно выполнили свой воинский долг.

Смотрите также Расстрел украинских пленных в Авдеевке: омбудсмен срочно обратился к ООН и МККК

История выхода бойца из Авдеевки

Старший солдат 110-й бригады Виктор Биляк рассказал об отходе бойцов из Авдеевки. Сам мужчина также получил ранения.

Мы все знали, что если кого-то по дороге ранит, то он там и останется, потому что помощь – это сразу скопление, замедление. И противник это знает и ожидает,

– рассказал боец.

По его словам, раненые военные, которые остались, до последнего надеялись на эвакуацию. Защитник заметил, что даже тогда, когда последние группы выходили, воины уверяли: "да идите, все хорошо, сейчас за нами приедут".

Впрочем, к сожалению, этого не произошло. Как отметил Виктор, их отход из Авдеевки можно назвать "дорогой смерти или дорогой жизни".

Ранее в 110 бригаде сообщили, что россияне обязались эвакуировать раненых военных ВСУ с "Зенита" в окрестностях Авдеевки. Однако враги не сдержали обещания. Они расстреляли шестерых раненых украинских военных на позиции Музей (на "Зените") на южной окраине Авдеевки.

Расстрел украинских военных в Авдеевке: что известно