Напомним, что в ночь на 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе наших военных из Авдеевки. Он добавил, что наши защитники достойно выполнили свой воинский долг.
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История выхода бойца из Авдеевки
Старший солдат 110-й бригады Виктор Биляк рассказал об отходе бойцов из Авдеевки. Сам мужчина также получил ранения.
Мы все знали, что если кого-то по дороге ранит, то он там и останется, потому что помощь – это сразу скопление, замедление. И противник это знает и ожидает,
– рассказал боец.
По его словам, раненые военные, которые остались, до последнего надеялись на эвакуацию. Защитник заметил, что даже тогда, когда последние группы выходили, воины уверяли: "да идите, все хорошо, сейчас за нами приедут".
Впрочем, к сожалению, этого не произошло. Как отметил Виктор, их отход из Авдеевки можно назвать "дорогой смерти или дорогой жизни".
Ранее в 110 бригаде сообщили, что россияне обязались эвакуировать раненых военных ВСУ с "Зенита" в окрестностях Авдеевки. Однако враги не сдержали обещания. Они расстреляли шестерых раненых украинских военных на позиции Музей (на "Зените") на южной окраине Авдеевки.
Расстрел украинских военных в Авдеевке: что известно
- Недавно проект Deep State сообщил, что Россия 15 февраля расстреляла 6 пленных украинских воинов на позиции Музей (на Зените) на южной окраине Авдеевки. Все они были ранены. В частности, четверо неходячих ребят (ранены) и 2 еще ходячих, которые не имели шансов без эвакуации пробиться.
- По данным "Следствие.Інфо", мать, жена и сестра трех украинских военных, которые находились на позиции "Зенит", узнали в видео своих родных по форме и татуировкам. Уже тогда отмечали, что говорится об Иване Житнике с позывным "Джанго", Андрея Дубницкого с позывным "Байрактар" и Григория Павлова "Панду".
- Дмитрий Лубинец обратился в ООН и МККК по поводу расстрела украинских пленных во время выхода с позиции на "Зените". Он отметил, что выход из Авдеевки защитников Украины происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской армии.