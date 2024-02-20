Нагадаємо, що у ніч проти 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших військових з Авдіївки. Він додав, що наші захисники гідно виконали свій військовий обов'язок.
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Історія виходу бійця з Авдіївки
Старший солдат 110-ї бригади Віктор Біляк розповів про відхід бійців з Авдіївки. Сам чоловік також отримав поранення.
Ми всі знали, що якщо когось по дорозі поранить, то він там і залишиться, бо допомога – це одразу скупчення, сповільнення. І противник це знає й очікує,
– розповів боєць.
За його словами, поранені військові, які залишилися, до останнього сподівалися на евакуацію. Захисник зауважив, шо навіть тоді, коли останні групи виходили, воїни запевняли: "та йдіть, все добре, зараз по нас приїдуть".
Втім, на жаль, цього не сталося. Як зазначив Віктор, їхній відхід з Авдіївки можна назвати "дорогою смерті або дорогою життя".
Раніше у 110 бригаді повідомили, що росіяни зобов'язались евакуювати поранених військових ЗСУ з "Зеніту" на околицях Авдіївки. Проте вороги не дотримались обіцянки. Вони розстріляли шестеро поранених українських військових на позиції Музей (на "Зеніті") на південній околиці Авдіївки.
Розстріл українських військових в Авдіївці: що відомо
- Нещодавно проєкт Deep State повідомив, що Росія 15 лютого розстріляла 6 полонених українських воїнів на позиції Музей (на Зеніті) на південній околиці Авдіївки. Всі вони були поранені. Зокрема, четверо неходячих хлопців (поранені) та 2 ще ходячих, які не мали шансів без евакуації пробитися.
- За даними "Слідство.Інфо", матір, дружина та сестра трьох українських військових, які перебували на позиції "Зеніт", впізнали у відео своїх рідних за формою та татуюваннями. Вже тоді зазначали, що мовиться про Івана Житника з позивним "Джанго", Андрія Дубницького з позивним "Байрактар" та Григорія Павлова "Панду".
- Дмитро Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ з приводу розстрілу українських полонених під час виходу із позиції на "Зеніті". Він наголосив, що вихід з Авдіївки захисників України відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожої армії.