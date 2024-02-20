Командир подразделения Terra 3 ОШБр Николай Волохов в эфире телемарафона сказал, что Авдеевское направление является самой горячей точкой в мире. По его словам, оккупанты применяют там всю номенклатуру оружия.

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Штурмы не заканчиваются

Он отметил, что в свое время думал, что Бахмутское направление, которое является сверхсложным – это самое сложное место российско-украинской войны, но когда он приехал на Авдеевское направление – эта планка повысилась.

Я думаю, что не совру, если скажу, что Авдеевское направление является самой горячей точкой российско-украинской войны и самой горячей точкой в мире,

– объяснил он.

По его словам, враг применяет все имеющееся оружие, в частности, химическое, авиацию, ракеты, пехоту. Военный объяснил, что штурмы не заканчиваются никогда, пехота идет вперед.

В то же время нельзя сказать, что это все не очень эффективно. По словам Волохова, Третья штурмовая уничтожила рекордное количество российской техники и личного состава.

Темп российских наступательных операций под Авдеевкой резко замедлился, – ISW