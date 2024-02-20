Командир подразделения Terra 3 ОШБр Николай Волохов в эфире телемарафона сказал, что Авдеевское направление является самой горячей точкой в мире. По его словам, оккупанты применяют там всю номенклатуру оружия.
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Штурмы не заканчиваются
Он отметил, что в свое время думал, что Бахмутское направление, которое является сверхсложным – это самое сложное место российско-украинской войны, но когда он приехал на Авдеевское направление – эта планка повысилась.
Я думаю, что не совру, если скажу, что Авдеевское направление является самой горячей точкой российско-украинской войны и самой горячей точкой в мире,
– объяснил он.
По его словам, враг применяет все имеющееся оружие, в частности, химическое, авиацию, ракеты, пехоту. Военный объяснил, что штурмы не заканчиваются никогда, пехота идет вперед.
В то же время нельзя сказать, что это все не очень эффективно. По словам Волохова, Третья штурмовая уничтожила рекордное количество российской техники и личного состава.
Темп российских наступательных операций под Авдеевкой резко замедлился, – ISW
- После выхода украинских защитников из Авдеевки темп наступательных операций врага резко замедлился. Оккупанты уменьшили количество обстрелов и проводят зачистку. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.
- 19 февраля представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что за минувшие сутки количество вражеских обстрелов на Авдеевском направлении существенно уменьшилось. Оккупанты перегруппировываются и проводят зачистку Авдеевки.
- Также Лиховой отметил, что российские обстрелы и активность авиации в этом районе значительно уменьшились. Украинские официальные лица сообщили, что наши военные отошли на новую линию обороны, которую подготовили заранее и укрепили на нескольких уровнях.