Командир підрозділу Terra Третьої ОШБр Микола Волохов у етері телемарафону сказав, що Авдіївський напрямок є найгарячішою точкою у світі. За його словами, окупанти застосовують там всю номенклатуру зброї.

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Штурми не закінчуються

Він зазначив, що свого часу думав, що Бахмутський напрямок, який є надскладним – це найскладніше місце російсько-української війни, але коли він приїхав на Авдіївський напрямок – ця планка підвищилась.

Я думаю, що не збрешу, якщо скажу, що Авдіївський напрямок є найгарячішою точкою російсько-української війни та найгарячішою точкою у світі,

– пояснив він.

За його словами, ворог застосовує всю наявну зброю, зокрема, хімічну, авіацію, ракети, піхоту. військовий пояснив, що штурми не закінчуються ніколи, піхота йде вперед.

Водночас не можна сказати, що це все не дуже ефективно. За словами Волохова, Третя штурмова знищила рекордну кількість російської техніки та особового складу.

Темп російських наступальних операцій під Авдіївкою різко сповільнився, – ISW