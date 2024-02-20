Раніше в Інституті вивчення війни також зауважили, що після виходу українських захисників з Авдіївки темп наступальних операцій ворога різко сповільнився. Окупанти зменшили кількість обстрілів і проводять зачистку.

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Росія не може скористатися перевагами

Британська розвідка нагадала, що за останній тиждень російські війська все ж змогли взяти під контроль Авдіївку і Коксохімічний завод, на півночі від міста. Зокрема, тяжкі бої за які точилися з жовтня 2023 року.

Водночас українські сили відійшли на захищені позиції на захід від Авдіївки.

Скидається на те, що російським силам бракує боєздатності негайно скористатися захопленням Авдіївки і вони потребують певного часу на переоснащення і відпочинок,

– мовиться у звіті розвідки Британії.

Зокрема, зазначається, що протягом наступних тижнів Росія, ймовірно, намагатиметься поступово розширити територіальний контроль за межі Авдіївки.

Зауважимо, що 19 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що за минулу добу кількість ворожих обстрілів на Авдіївському напрямку суттєво зменшилася. Окупанти перегруповуються і проводять зачистку Авдіївки.

Також Лиховій зазначив, що російські обстріли та активність авіації в цьому районі значно зменшилися. Українські офіційні особи повідомили, що наші військові відійшли на нову лінію оборони, яку підготували заздалегідь і укріпили на кількох рівнях.

Авдіївка – найгарячіша точка у світі