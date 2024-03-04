В частности, свои вертолеты оккупанты размещают на руинах завода “Азовсталь”. Оттуда россияне наносят удары по позициям наших защитников и прифронтовых регионах нашего государства.
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"Атеш" показал, как россияне размещают вертолеты в Мариуполе
Агенты движения "Атеш" сообщили, что оккупанты активно используют руины "Азовстали" для дислокации своей боевой авиации. Оттуда они привлекаются к боевым задачам.
Россияне размещают свои вертолеты на "Азовстали" / Видео с телеграм-канала "Атеш"
Наши люди активно мониторят активность авиации противника, а также дислокацию его войск. Уже выявлен ряд частных домовладений, где расквартированы пилоты оккупантов,
– отметили партизаны.
Оккупанты обстреливают прифронтовые позиции из Мариуполя / Видео с телеграм-канала "Атеш"
По словам представителей движения сопротивления, всю информацию уже передали Силам обороны Украины. В "Атеше" подчеркнули, что противник обязательно будет изгнан из Мариуполя.
"Атеш" работает на оккупированных территориях и в России
- Агенты "Атеш" 28 февраля сообщили, что в Мариуполе зафиксировали значительное количество лиц азиатской внешности. Среди них заметили удмуртов и чувашей, которых загрузили в военную кабину и очевидно переместили на территорию города.
- Партизаны 18 февраля также совершили диверсию на важном логистическом узле в Волгоградской области. Представители движения сопротивления сожгли релейный шкаф, что приостановит переброску военной техники. Это была, по словам "Атеша", месть оккупантам за Авдеевку.
- До этого "Атеш" показал российские суда в Новороссийске, которые пускали ракеты по Украине 7 февраля. В движении сопротивления отметили, что уже передали соответствующие координаты судов Силам обороны Украины.
- Также "Атеш" фиксировал прибытие оперативных групп ФСБ из Москвы в Джанкой. Одним из приоритетов их деятельности называют работу в подполье из-за исчезновения нескольких российских военных в городе.