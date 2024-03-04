В частности, свои вертолеты оккупанты размещают на руинах завода “Азовсталь”. Оттуда россияне наносят удары по позициям наших защитников и прифронтовых регионах нашего государства.

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"Атеш" показал, как россияне размещают вертолеты в Мариуполе

Агенты движения "Атеш" сообщили, что оккупанты активно используют руины "Азовстали" для дислокации своей боевой авиации. Оттуда они привлекаются к боевым задачам.

Россияне размещают свои вертолеты на "Азовстали" / Видео с телеграм-канала "Атеш"

Наши люди активно мониторят активность авиации противника, а также дислокацию его войск. Уже выявлен ряд частных домовладений, где расквартированы пилоты оккупантов,

– отметили партизаны.

Оккупанты обстреливают прифронтовые позиции из Мариуполя / Видео с телеграм-канала "Атеш"

По словам представителей движения сопротивления, всю информацию уже передали Силам обороны Украины. В "Атеше" подчеркнули, что противник обязательно будет изгнан из Мариуполя.

Обратите внимание! В телеграмм-канале "Атеш" призвали людей присоединиться к составу движения сопротивления. Для этого нужно написать координатору движения сопротивления по нику в телеграм @Materyk_coordinator.

"Атеш" работает на оккупированных территориях и в России