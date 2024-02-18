Диверсию устроили партизаны в Волгоградской области. В сообщении “Атеш” отметили, что это – месть за Авдеевку.

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В Волгоградской области партизаны устроили диверсию

Партизаны в Волгоградской области устроили диверсию – подожгли релейный шкаф на станции Максима Горького. Как сообщают в "Атеш", это на некоторое время он остановит переброску военной техники.

Этот объект очень важен для путинского режима с точки зрения логистики. Эта станция – важный узел, через который военные склады идут в Крым и Ростов. Теперь у оккупантов будут с этим проблемы. Это месть за Авдеевку!

– говорится в сообщении.

Агенты "Атеш" устроили диверсию в Волгограде / Фото "Атеш"

Партизаны добавили, что дату проведения диверсии не будут объявлять, поскольку от этого зависит безопасность агента.

В Волгограде подожгли релейный шкаф на одной из станций: смотрите видео

Партизаны "Атеш" продолжают работать