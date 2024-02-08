Именно оттуда оккупанты нанесли массированный ракетный удар по нашему государству. В "Атеше" отметили, что уже передали соответствующие координаты судов Силам обороны Украины.

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"Атеш" показал судна оккупантов, пускавшие ракеты

Партизаны отметили, что агенты движения обнаружили дислокацию нескольких ракетных судов в порту Новороссийска. Зафиксировано малый ракетный корвет проекта 22800 "Каракурт" и малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М".

По нашим данным, именно с этих судов были запущены ракеты "Калибр" для обстрела украинских городов 7 февраля 2024 года,

– отметили в движении сопротивления.

"Атеш" показал корабли, с которых россияне пускали "Калибры" по Украине / Фото из телеграм-канала "Атеш"

В "Атеше" отметили, что эти корабли находятся в составе 41 бригады ракетных катеров Черноморского флота России. Они были переброшены из Севастополя в Новороссийск после успешных ударов Сил обороны Украины.

"Однако их продолжают привлекать в преступных нападениях на мирные города", – объяснили агенты движения.

Россия обстреляла Украину с кораблей в Новороссийске / Видео из телеграм-канала "Атеш"

В конце концов в "Атеше" заверили, что ответный удар на циничный обстрел Украины будет. Более того, агенты "Атеш" планируют принять в этом непосредственное участие.

Стоит отметить, что во время массированной атаки враг впервые за долгое время выпустил из Черного моря 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Все ракеты типа "Калибр" удачно уничтожила противовоздушная оборона нашего государства.

Обратите внимание! В телеграм-канале "Атеш" призвали людей присоединиться к составу движения сопротивления. Для этого нужно написать координатору движения сопротивления по нику в телеграм @Crimean_coordinator.