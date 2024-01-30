Кроме того, на днях партизаны также провели разведку на одном из объектов корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Москве. В "Атеш" отметили, что это крупнейшее предприятие, которое занимается производством оружия для атак на украинские города.

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Состав "Калибров" обнаружили в Севастополе

Как отметили в "Атеш", агенты провели разведку к северу от Сухарной бухты. Там обнаружили склады с боеприпасами, где, вероятно, хранятся и крылатые ракеты типа "Калибр".

На территории упомянутых складов, вероятно, хранятся ракеты типа "Калибр" и другие виды вооружения. Также было замечено несколько единиц грузовой автомобильной техники,

– заявили партизаны.

Партизаны обнаружили склады с боеприпасами, где хранят "Калибры" / Фото "Атеш"

В сети также опубликовали координаты объектов, обнаруженных агентами:

44.628525, 33.585635

44.625469, 33.581552



Где расположены склады с боеприпасами / Фото "Атеш"

В "Атеш" отметили, что всю полученную информацию передают Силам обороны.

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