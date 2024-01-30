Кроме того, на днях партизаны также провели разведку на одном из объектов корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Москве. В "Атеш" отметили, что это крупнейшее предприятие, которое занимается производством оружия для атак на украинские города.
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Состав "Калибров" обнаружили в Севастополе
Как отметили в "Атеш", агенты провели разведку к северу от Сухарной бухты. Там обнаружили склады с боеприпасами, где, вероятно, хранятся и крылатые ракеты типа "Калибр".
На территории упомянутых складов, вероятно, хранятся ракеты типа "Калибр" и другие виды вооружения. Также было замечено несколько единиц грузовой автомобильной техники,
– заявили партизаны.
Партизаны обнаружили склады с боеприпасами, где хранят "Калибры" / Фото "Атеш"
В сети также опубликовали координаты объектов, обнаруженных агентами:
- 44.628525, 33.585635
- 44.625469, 33.581552
Где расположены склады с боеприпасами / Фото "Атеш"
В "Атеш" отметили, что всю полученную информацию передают Силам обороны.
Агенты "Атеш" работают в Крыму: последние новости
- Партизаны в Крыму зафиксировали прибытие большого десантного корабля к оккупированному Севастополю. Речь идет о судне проекта 775. БДК прибыл в Графскую пристань города Севастополя и, по информации "Атеш", в скором времени будет выполнять боевое дежурство.
- Агенты "Атеш" также фиксируют подготовку оккупантов к боям в Евпатории. Там оккупанты возводят фортификационные сооружения, например огневые точки и секретные позиции, а также устанавливают "зубы дракона" с проволокой.
- Партизаны смогли попасть в воинскую часть во временно оккупированной Феодосии. Интересно, что сами военные подсказали агентам, когда лучше вести фото и видео съемку. Украинское подполье передало всю информацию, которую удалось получить Вооруженным Силам Украины, а те используют ее по случаю.
- Агенты движения сопротивления "Атеш" также обнаружили тренировочный лагерь и личный состав российских оккупантов в поселке Черноморское временно оккупированного Крыма. Свою базу оккупанты обустроили прямо на территории бывшего винзавода.