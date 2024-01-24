Агенты "Атеш" зафиксировали передислокацию Большого десантного корабля проекта 775. Он прибыл в Графскую пристань города Севастополя.

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Информацию о корабле уже передали СОУ

Партизаны заметили, что потратили много времени на разведку и ожидания, однако оно того стоило.



Десантный корабль в Севастополе / Фото Атеш

По прибытии в гавань корабль развернули и накрыли маскировкой.

Скорее всего, в скором времени будет выполняться боевое дежурство. Всю оперативную информацию мы давно передали СОУ,

– отметили партизаны "Атеш".

К слову, Силы обороны Украины уже имели опыт по уничтожению этого типа корабля, а именно "Новочеркасск" (БДК-46).

Что известно об уничтожении "Новочеркасска"