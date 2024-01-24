Агенти "Атеш" зафіксували передислокацію Великого десантного корабля проєкту 775. Він прибув до Графської пристані міста Севастополя.

Дивіться також "Бавовна" не лише квітне, а й потребує догляду, – Гуменюк про проблеми окупантів у Криму

Інформацію про корабель вже передали СОУ

Партизани зауважили, що витратили багато часу на розвідку та очікування, однак воно було того варте.



Десантний корабель у Севастополі / Фото Атеш

Після прибуття в гавань, корабель розвернули та накрили маскуванням.

Найімовірніше, незабаром виконуватиме бойове чергування. Всю оперативну інформацію ми давно передали СОУ,

– зауважили партизани "Атеш".

До слова, Сили оборони України вже мали досвід зі знищенням цього типу корабля, а саме "Новочеркаськ" (БДК-46).

Що відомо про знищення "Новочеркаська"