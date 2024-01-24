Агенти "Атеш" зафіксували передислокацію Великого десантного корабля проєкту 775. Він прибув до Графської пристані міста Севастополя.
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Інформацію про корабель вже передали СОУ
Партизани зауважили, що витратили багато часу на розвідку та очікування, однак воно було того варте.
Десантний корабель у Севастополі / Фото Атеш
Після прибуття в гавань, корабель розвернули та накрили маскуванням.
Найімовірніше, незабаром виконуватиме бойове чергування. Всю оперативну інформацію ми давно передали СОУ,
– зауважили партизани "Атеш".
До слова, Сили оборони України вже мали досвід зі знищенням цього типу корабля, а саме "Новочеркаськ" (БДК-46).
Що відомо про знищення "Новочеркаська"
- Українські захисники 26 грудня 2023 року завдали удару по російському ВДК "Новочеркаськ". Вони уразили його крилатими ракетами.
- Цікаво, що після знищення "Новочеркаська" у Феодосії з порту зникла ціла низка кораблів. Зокрема окупанти вивели прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул", тральщик проєкту 12700 "Александрит", рятувальне буксирне судно, а також ще один корабель.
- Російські загарбники заявили про гибель 74 моряків, які перебували на ВДК "Новочеркаськ". Відповідний офіційний лист від командувача фронту отримали українські фахівці.
- Цікаво, що це судно опинилося під ударом не вперше. Зокрема 24 березня 2022 року по ньому завдали удару в порту Бердянська Запорізької області. Тоді судно зазнало пошкоджень, була підтверджена загибель трьох членів екіпажу.