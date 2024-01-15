В "Атеше" говорят, что мобилизованные в этой воинской части сами подсказали, когда и где лучше провести фото и видеофиксацию.

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"Наши агенты успешно провели разведывательные действия на территории 18-го гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка", – сообщили в "Атеше".

Партизаны также заметили, что российский караул был занят, очевидно, очень важными делами, ведь пока агенты "Атеш" фотографировали и фиксировали все вокруг, те сидели в телефонах.

Координаты воинской части ВС РФ в Феодосии – 45.050157, 35.383069.

Украинское подполье передало всю информацию, которую удалось получить, Вооруженным Силам Украины, а те используют ее при случае.

"Наше движение растет с каждым днем, как и скорая деоккупация украинской территории от России", — подчеркнули в "Атеше".

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