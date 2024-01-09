Агент "АТЕШ" покинул территорию России, потому в движении решили поделиться подробностями очередной успешной "вылазки" в тыл врага.

Смотрите также Российские пилоты жаловались на холод и просили дрова на аэродром: украинцы их красиво потролили.

Под колпаком в Сил обороны Украины

Долгое время оккупанты не догадывались, что среди них "потерялся" украинский агент, и их секретная военная информация попадает в руки Сил обороны Украины.

Так, рассказывают партизаны, их агент служил в 820 главном центре предупреждения о ракетном нападении в селе Тимоново в Московской области.

Этот центр предупреждает о запуске ракет. Кроме того, он отслеживает запуски российских ракет как боевых, так и учебных. А затем дает указание ПВО.

Украинские партизаны в логове врага / Фото "АТЕШ"

Какую информацию раздобыли

Благодаря работе агента "АТЕШ" удалось выяснить информацию о состоянии всех отдельных радиоузлов в России, в частности, их уязвимости. На основе этих данных Силы обороны успешно обходили и продолжают обходить российскую ПВО и создавать "хлопок" на военных объектах страны – агрессорки.

Будет продолжение

В заключение в "АТЕШ" заинтриговали заявлением. Там подчеркнули, что деятельность движения в этом военном подразделении не закончилась.

"Агент оставил свое наследие, которое даст о себе знать", – подчеркнули партизаны.

Собственными дронами по нефтебазе в Орле

9 января в русском Орле было совсем неспокойно. Город "отбивался" от атаки беспилотников. Как оказалось позже, удар пришелся по нефтебазе.

Оккупанты не стали скрывать этого очевидного факта. Губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил о падении двух БПЛА на объект нефтебазы "Орелнефтепродукт". Чиновник уверял, что резервуар, куда упал дрон, был пуст. Кроме того, свидетели говорят, что второй беспилотник атаковал компанию "Орелэнерго", которая снабжает область электроэнергией.

Источники 24 Канала сообщили, что "хлопок" на нефтебазе – спецоперация ГУР. Вражеский объект атаковали с помощью дронов собственного производства.