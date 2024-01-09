Об этом сообщили источники 24 Канала в спецслужбах. Эту операцию удалось осуществить при помощи украинского оружия.

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ГУР МО подтвердили свою работу по нефтебазе в городе Орел

Собеседники 24 Канала отметили, что нефтебазу в российском городе Орел удалось атаковать при помощи дронов отечественного производства. В результате этой атаки россияне сетовали на пожар на этой нефтебазе.

Источники также рассказали, что Главному управлению разведки Украины в этой операции помогали Министерство цифровой трансформации Украины, а также украинский фонд "Вернись Живым".

До этого губернатор Орловской области Андрей Кличков 9 января заявлял о падении двух БПЛА на объект нефтебазы "Орелнефтепродукт" на Семинарской улице в городе Орел. Предварительно дрон упал в пустой резервуар нефтебазы.

Он рассказывал, что в результате падения начался пожар, который якобы локализовали. Орловский губернатор также говорил, что на месте происшествия работали экстренные службы. Очевидцы также говорили, что второй беспилотник вроде бы атаковал компанию "Орелэнерго", которая обеспечивает область электроэнергией.

По предварительной информации, в результате падения дронов якобы пострадали три человека. У них вроде бы осколочные ранения.

Стоит отметить, что российский город Орел расположен в почти 200 километрах от северо-восточной границы Украины. Это свидетельствует о росте возможностей украинского оружия.

Где расположен российский город Орел: смотрите на карте

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