Про це повідомили джерела 24 Каналу у спецслужбах. Цю операцію у місті Орел вдалося здійснити за допомогою української зброї.

Дивіться також Вибухівка була на вагонах: з'явилися подробиці "бавовни" на російській залізниці

ГУР МО підтвердило свою роботу по нафтобазі у місті Орел

Співрозмовники 24 Каналу зазначили, що нафтобазу в російському місті Орел вдалося атакувати за допомогою дронів вітчизняного виробництва. Внаслідок цієї атаки росіяни бідкалися на пожежу на цій нафтобазі.

Джерела також розповіли, що Головному управлінню розвідки України у цій операції допомагали Міністерство цифрової трансформації України, а також український фонд "Повернись Живим".

До цього губернатор Орловської області Андрєй Кличков 9 січня заявляв про падіння двох БпЛА на об'єкт нафтобази "Орелнефтепродукт" на Семінарській вулиці у місті Орел. Попередньо, дрон упав у пустий резервуар нафтобази.

Він розповідав, що внаслідок падіння розпочалася пожежа, яку нібито локалізували. Орловський губернатор також казав, що на місці події працювали екстрені служби. Очевидці також казали, що другий безпілотник начебто атакував компанію "Ореленерго", яка забезпечує область електроенергією.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння дронів нібито постраждали три людини. У них буцімто осколкові поранення.

Варто зазначити, що російське місто Орел розташоване за майже 200 кілометрів від північно-східного кордону України. Це свідчить про зростання можливостей української зброї.

Де розташоване російське місто Орел: дивіться на карті

Раніше вибухи чули у Нижньому Тагілі