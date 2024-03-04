Через складні погодні умови у порті фактично не було нових суден, хоч окупаційна влада стверджує про інше. Детальніше про стан Маріупольського порту 24 Каналу розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя.

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Брехня Пушиліна

Днями так званий голова так званої "ДНР" Дєніс Пушилін розповсюдив інформацію, що з Маріупольського порту начебто відправили близько 22 тисячі тонн зерна.

Порт поки що стоїть, суден, на щастя, немає. Пушилін відверто бреше,

– наголосив Петро Андрющенко

Доречно додати, що приблизно 37 діб акваторія порту взагалі була нездатна приймати судна через кригу. Зрештою, повноцінну роботу порту не можуть запустити уже кілька місяців. Причина банальна – просто не вистачає електропостачання.

"Дуже дивно, що вони за два роки не розв'язали це питання. Мабуть, не знайшли звідки подати таку кількість (електроенергії – 24 Канал). З Бердянська та Донецька – точно не можуть, бо заважають бойові дії. А з чому Новоазовська не завозять – незрозуміло. Дивні дива", – зазначив Андрющенко.

Що зараз відбувається з Маріупольським портом

Зараз Маріупольський порт – нагадаємо, найбільший морський порт в Азовському морі – поділений на дві так звані частини:

федеральну, яка належить адміністрації портів Росії. Усе, чим там займаються, ріжуть порт на металолом. За це, зокрема, перший гауляйтер Маріуполя Костянтин Іващенко;

приватну, яка належить підприємству "Роскомстрой", гроші з якого тягнуться до віцепрем'єра Росія Марата Хуснулліна. У цій частині порту є три балкери – до 7,5 тисяч тонн та 4 судна класу "річка – море".

Зауважимо, що Марат Хуснуллін володіє не лише Маріупольським морським портом. Він контролює фактично 2/3 всіх фінансів, які вкладають в Маріуполь. Але так чи інакше, навіть з такими можливостями, роботу порту не відновили повноцінно.

"Жодного судна не було в порту, вони туди фізично не заходили. Бо зима – це завжди ускладнене судноплавство, криза на Азовському морі. І хоч в них стоїть криголам, він не працює. За портом ми дивимось постійно, наші люди щодня звіряють, чи є судна у порту, адже це важлива для нас точка", – пояснив Андрющенко.

Поки за портом ведуть спостереження, росіяни бояться пускати туди судна з військовим навантаженням.

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