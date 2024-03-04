Через складні погодні умови у порті фактично не було нових суден, хоч окупаційна влада стверджує про інше. Детальніше про стан Маріупольського порту 24 Каналу розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя.
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Брехня Пушиліна
Днями так званий голова так званої "ДНР" Дєніс Пушилін розповсюдив інформацію, що з Маріупольського порту начебто відправили близько 22 тисячі тонн зерна.
Порт поки що стоїть, суден, на щастя, немає. Пушилін відверто бреше,
– наголосив Петро Андрющенко
Доречно додати, що приблизно 37 діб акваторія порту взагалі була нездатна приймати судна через кригу. Зрештою, повноцінну роботу порту не можуть запустити уже кілька місяців. Причина банальна – просто не вистачає електропостачання.
"Дуже дивно, що вони за два роки не розв'язали це питання. Мабуть, не знайшли звідки подати таку кількість (електроенергії – 24 Канал). З Бердянська та Донецька – точно не можуть, бо заважають бойові дії. А з чому Новоазовська не завозять – незрозуміло. Дивні дива", – зазначив Андрющенко.
Що зараз відбувається з Маріупольським портом
Зараз Маріупольський порт – нагадаємо, найбільший морський порт в Азовському морі – поділений на дві так звані частини:
- федеральну, яка належить адміністрації портів Росії. Усе, чим там займаються, ріжуть порт на металолом. За це, зокрема, перший гауляйтер Маріуполя Костянтин Іващенко;
- приватну, яка належить підприємству "Роскомстрой", гроші з якого тягнуться до віцепрем'єра Росія Марата Хуснулліна. У цій частині порту є три балкери – до 7,5 тисяч тонн та 4 судна класу "річка – море".
Зауважимо, що Марат Хуснуллін володіє не лише Маріупольським морським портом. Він контролює фактично 2/3 всіх фінансів, які вкладають в Маріуполь. Але так чи інакше, навіть з такими можливостями, роботу порту не відновили повноцінно.
"Жодного судна не було в порту, вони туди фізично не заходили. Бо зима – це завжди ускладнене судноплавство, криза на Азовському морі. І хоч в них стоїть криголам, він не працює. За портом ми дивимось постійно, наші люди щодня звіряють, чи є судна у порту, адже це важлива для нас точка", – пояснив Андрющенко.
Поки за портом ведуть спостереження, росіяни бояться пускати туди судна з військовим навантаженням.
Актуальні новини з Маріуполя
- Росіяни не полишають надії збудувати залізницю Ростов-на-Дону – Крим, яка мала б проходити через Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь. Однак їхня робота затягується, активні роботи поки що не ведуть. Зараз хіба що розчищають земельну ділянку у Новоазовську та Маріупольському районі як підготовку для будівництва гілки від території Росії.
- Не зупиняється й постійний рух техніки та живої сили через Маріуполь та в саме місто. Нещодавно у Маріупольському районі зафіксували техніку з новим маркуванням, яку розташували на узбережжі. Там також комплектують та тренують нові підрозділи.
- Однак розслаблятися росіянам зарано. Так увечері 29 лютого у Маріуполі спалахнуло місце базування російських окупантів. Цікаво, що пожежу не поспішали гасити.