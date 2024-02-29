Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він також виклав кадр, на якому можна побачити, як у небо над містом здіймається яскрава заграва.

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Спалахнуло місце базування росіян

Як зазначив Петро Андрющенко близько 20:20, на фото можна побачити місце базування російських військових у проміжку між вулицею Тополіна та проймою річки Кальчик. Він додав, що спалахнула пожежа.

А вже майже через годину він опублікував новий допис. У ньому виклав відео та ще кілька фото. Також зауважив, що фіксери діляться своїми емоціями.

Один раз пожежники приїхали. Там уже так горить, н***ена собі...

– каже автор відео.

Місце базування росіян у Маріуполя яскраво горить: дивіться відео 18+

Сам Петро Андрющенко озвучив законне питання. Його теж цікавить, чому не їдуть ліквідовувати пожежу. Як то кажуть, традиційно щось дивне трапляється у росіян і вони ніяк не реагують.

До Маріуполя масово звозили нові підрозділи

Про це 25 лютого в ефірі 24 Каналу розповідав Петро Андрющенко. Він зауважив, що останнім часом до окупованого міста звозять нову техніку, а також формують підрозділи. Наразі лишається лише припускати, куди їх можуть направити.

Так, велику кількість нових підрозділів зафіксували у Мангуській частині Маріупольського району. Крім того, ворог почав використовувати на військовій техніці, яку везуть до міста, нове маркування.

Маркування на техніці цікаве – ромб, тобто фактично дві букви V, та перегорнута V квадраті. Це абсолютно нові підрозділи, ми такого ще не бачили. Вони всі перебувають на узбережжі, там ці підрозділи комплектують і тренують,

– зазначив Петро Андрющенко.

Він зауважив, що техніку, яку звозять до тимчасово окупованого міста, на цьому напрямку раніше не помічали. Ймовірно, її можуть використати для того, щоб оперативно підвозити снаряди та боєкомплект до першої лінії фронту.

Слід зауважити, що значне накопичення сил ворога фіксують й у Нікольській частині Маріупольського району. Звідти окупанти можуть сунути у напрямку Вугледара та Пологів.