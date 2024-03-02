Утім, найімовірніше, будівництво затягнеться на роки й воно поки лише у планах. Попри це, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що є ризик будування іншої залізниці.

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Перша залізниця

Радник мера Маріуполя пояснив, що росіяни постійно верещать про залізницю, яка повинна з'єднати Ростов-на-Дону з Кримом та проходитиме по узбережжю Азовського моря – через Бердянськ, в напрямку Мелітополя та зайде безпосередньо в півострів.

Там, як-то кажуть, ще й кінь не валявся. Єдине, що у Новоазовському та Маріупольському районах вони розчищають земельну ділянку як підготовку для будівництва гілки від території Росії – від нашого природного кордону до міста Маріуполя. Тому наразі активні роботи точно не ведуться,

– наголосив Андрющенко.

Щодо гілки, яка повинна вже пов'язати між собою Маріуполь і Запорізьку область, то взимку Маріупольська райрада оприлюднила документи. У них мовилося про погодження надання земельних ділянок під будівництво цієї залізниці вздовж Азовського моря.

Друга залізниця

За словами Андрющенка, росіяни тягнуть залізницю з Ростова-на-Дону. Фактично, це реанімація того сполучення, яке існувало до 2014 року та з'єднувало Маріуполь з Москвою. Окупанти лагодять цю ділянку, частину якої будують наново. Зокрема, зводять новий міст в районні селища Гранітного. У цьому районі дійсно ведуться певні роботи. Залізниця має врізатись в наявну гілку між Маріуполем та Волновахою.

Водночас у Маріуполі окупанти лише намагаються полагодити гілку, яка стартує з порту та закінчується на волноваському залізничному вузлі – це те, що не дуже анонсується росіянами, але стало відомим завдяки українським паблікам.

Якщо казати з огляду ризиків, то дійсно треба дивитися на селище Гранітне на півночі Маріупольського району. Там будівництво іде. Все інше – це поки наміри, плани, підготовки, розчищення. Це на роки насправді,

– зазначив Петро Андрющенко.

Про будівництво залізниці Маріуполь – Донецьк