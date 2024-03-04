Из-за сложных погодных условий в порту фактически не было новых судов, хотя оккупационная власть утверждает обратное. Подробнее о состоянии Мариупольского порта 24 Каналу рассказал Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя.

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Ложь Пушилина

На днях так называемый глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин распространил информацию, что из Мариупольского порта якобы отправили около 22 тысяч тонн зерна.

Порт пока стоит, судов, к счастью, нет. Пушилин откровенно врет,

– отметил Петр Андрющенко

Уместно добавить, что примерно 37 суток акватория порта вообще была неспособна принимать суда из-за льда. В конце концов, полноценную работу порта не могут запустить уже несколько месяцев. Причина банальна – просто не хватает электроснабжения.

"Очень странно, что они за два года не решили этот вопрос. Видимо, не нашли откуда подать такое количество (электроэнергии – 24 Канал). Из Бердянска и Донецка – точно не могут, потому что мешают боевые действия. А с чего Новоазовска не завозят – непонятно. Странные чудеса", – отметил Андрющенко.

Что сейчас происходит с Мариупольским портом

Сейчас Мариупольский порт – напомним, крупнейший морской порт в Азовском море – разделен на две так называемые части:

федеральную, которая принадлежит администрации портов России. Все, чем там занимаются, режут порт на металлолом. За это, в частности, первый гауляйтер Мариуполя Константин Иващенко;

частную, которая принадлежит предприятию "Роскомстрой", деньги с которого тянутся к вице-премьеру России Марату Хуснуллину. В этой части порта есть три балкера – до 7,5 тысячи тонн и 4 судна класса "река – море".

Заметим, что Марат Хуснуллин владеет не только Мариупольским морским портом. Он контролирует фактически 2/3 всех финансов, которые вкладывают в Мариуполь. Но так или иначе, даже с такими возможностями, работу порта не восстановили полноценно.

"Ни одного судна не было в порту, они туда физически не заходили. Потому что зима – это всегда осложненное судоходство, кризис на Азовском море. И хотя у них стоит ледокол, он не работает. За портом мы смотрим постоянно, наши люди ежедневно сверяют, есть ли суда в порту, ведь это важная для нас точка", – объяснил Андрющенко.

Пока за портом ведут наблюдение, россияне боятся пускать туда суда с военной погрузкой.

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