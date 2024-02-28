После начала полномасштабного вторжения, Анастасия провела в Мариуполе 60 дней. И воспоминания с того времени берегла не только в памяти, но и в календаре, где она с родными коротко фиксировали то, что происходило ежедневно. Эксклюзивные детали тех событий женщина сохранила на платформе "Свидетель", а описала их авторка Юлия Колодыч.

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Начало: Прилет в 5 утра

Пока жизнь Анастасии не стала похожей на фильм ужасов, она была полна успеха: за день до полномасштабного вторжения России в Украину она наконец-то получила должность в желанном месте – специалист по внутренним коммуникациям на комбинате. Ждала этого около трех месяцев. А досуг часто проводила у моря. В слухи о полномасштабном вторжении, говорит, не верила, поэтому до последнего и не подозревала, что все это станет реальностью.

Война застала Анастасию 24 февраля в 5 утра, когда на соседнюю улицу прилетел снаряд "Смерча".

От прилета умерла маленькая девочка. У нас выбило окна в коридоре и кухне. Когда пришло понимание того, что происходит, мы с мамой просто автоматически подорвались, открыли остальные окна, чтобы их не снесло взрывной волной, отключили газ, выключили свет. Мама начала собирать тревожный чемоданчик, пока я смотрела в окно, как горит этот дом, как ездят пожарные машины, как люди пытаются уехать из города,

– вспоминает Анастасия.

Жизнь без главных ресурсов

На следующий день Анастасия с мамой переехали к родственникам в другой район города. 1 марта она впервые стала свидетелем прилета неподалеку от своего дома, куда женщина пришла за вещами. Анастасия вспоминает, что в тот момент ее едва не накрыла паническая атака, единственное, что она желала – попасть домой. Но в тот день она видела свой дом в последний раз, ведь из-за отсутствия транспорта и постоянных обстрелов города передвигаться по городу было опасно. Дальше началось выживание, вспоминает женщина.



Выбитые окна в Мариуполе / Фото Анастасии Забавиной

1 марта у нас выключили свет, связь, воду, через несколько дней газ. Немного воды мы набрали заблаговременно в ванну. 5 марта мы уже ходили набирать воду в роддом, там был какой-то отстойник для воды. И в нем набирали эту зеленую воду с травой. Наносили тогда около двухсот литров. Еды у нас было не очень много. Мы начали готовить на костре на улице,

– рассказывает она.

Через месяц после начала вторжения в квартиру родственников, где проживала женщина, попали 3 танковые снаряды, пришлось переехать в подвал, рассказывает Анастасия. Неподалеку от дома образовалась воронка от постоянных прилетов.

С маленькой воронки диаметром примерно 50 сантиметров выросла такая большая, в которой потом хоронили людей, и это было не одно тело... Погибших было так много, что становилось страшно,

– вспоминает Анастасия.

Второй день рождения

День, когда полностью закончились припасы, Анастасия запомнила на всю жизнь. Ей пришлось идти в Восточный микрорайон в другую квартиру родственников, чтобы взять там еду и воду. Тогда женщина впервые попала под обстрел оккупантов.

"17 марта – это мой второй день рождения. Впервые мы попали под минометный обстрел неподалеку от микрорайона Восточного. Понимали, что нет смысла возвращаться назад – надо добраться до квартиры. Уже возле дома к нам прибилась старая собака. И тут мы попали под массированный обстрел гаубицами. Нашли убежище, полтора часа наблюдали, как выбивали дырку в доме. Я понимала, что мы не пойдем в квартиру, у нас была одна цель: выбраться из той "мясорубки", – рассказывает женщина.

Анастасия вспоминает, что пока бежали домой, в очередной раз попали под мины оккупантов. Собака, встретившаяся им на пути, прикрывала ее от обломков. Но после этого – исчезла. Женщине все-таки удалось добраться домой.



Разрушения на одной из улиц Мариуполя / Фото Анастасии Забавиной

Луч света в темные времена

Среди ужасов вокруг, Анастасия вспоминает, какими мощными были те единичные приятные мгновения. 8 марта 2022 года – еще одна дата, которая четко запечатлелась в памяти женщины. Тогда у них над головами начали летать вражеские самолеты. Двое украинских мужчин ходили и фиксировали на камеры все, что происходило на левом берегу города, чтобы задокументировать последствия прилетов.

Я помню, как один поздравил нас с 8 марта. И дрожащими руками, со слезами на глазах, он достал печенье, дал по горсточке этого печенья, поздравив нас, и пошел дальше. Это наверное одно из таких тяжелых воспоминаний...

– делится девушка.

Вспоминает, что больно было видеть слезы на глазах мужчины.

Первая встреча с оккупантами: "Мы вас спасли"

22 марта Анастасия впервые увидела солдат так называемой "ДНР", а впоследствии и кадровых российских военных. Женщина вспоминает, пока солдаты угрожали бросить бомбу в подвал и заставляли людей носить белые повязки, российские псевдоволонтеры раздавали украинские продукты как гуманитарную помощь.

"Подходи ближе, не надо бояться. Чего ты вся стоишь трясешься? Мы уже пришли, мы вас освободили, мы вас спасли", – эти фразы об "освобождении" очень негативно влияли на психическое состояние,

– рассказывает Анастасия.

Больше всего, признается, боялись "кадыровцев". Один из них запомнил Анастасию, пока проверял документы, и в тот же день пришел в их двор.

"Он заходит в наш двор. Говорит мне: "Пошли отойдем за угол поговорим". Вопрос отказать в разговоре с этим человеком даже не стоял, потому что человек стоит с заряженным автоматом, а за мной там бегает ребенок. Он начал допытываться есть ли у меня отношения, не хочу ли я с ним "дружить". Затем рассказывал, что Мариуполь будет "кадыровским" и его отстроят не хуже, чем Грозный и вспомнил о девушке из Украины, которая его сильно обидела, и он приехал сюда, чтобы найти ее и отомстить", – со страхом вспоминает женщина.

Выезд из ада

Анастасия понимала, что надо было покинуть оккупированный город, но не знала как. Выехать из Мариуполя ежедневно становилось все сложнее. Женщина искала ответы в так называемых волонтерских центрах, организованных россиянами. На вопрос об эвакуации ей ответили: "Иди в поле молись, чтобы на тебя не упал снаряд".

Но все же 26 марта покинуть родной город удалось. Правда – через фильтрационные пункты пропуска.

"Фильтрация проходила так: нас привезли в какой-то актовый зал во временно оккупированном Старобешево, паспорта отнесли в милицию "ДНР". Потом вызвали заполнять список вопросов: персональные данные, данные родственников и знакомых депутатов, если такие есть. Снимали наши отпечатки пальцев, после этого дали бумажку "Дактилоскопирован". В ожидании очереди умер незнакомый дедушка, которого просто куда-то вынесли", – вспоминает женщина.

После этого Анастасию таки пропустили дальше, но единственным доступным на тот момент был путь через Россию.

Мы поехали к границе между так называемой "ДНР" и Россией. Фильтрация там была унизительнее в разы. В их анкетах были вопросы, которых я боялась больше всего: "Как вы относитесь к правительству РФ? Как вы относитесь к правительству Украины? Как вы относитесь к СВО?" Как не ответишь – все будет "неправильно". Это была рулетка, от этого зависело, что с тобой будет дальше. Тогда я села на допрос: пока один человек со мной разговаривал, другой проверял мой телефон. В голове просто боролось два человека: один просил сказать "Слава Украине!", а другой говорил: "Ну скажешь – и останешься",

– рассказывает она.

В России женщина вместе с мамой отправились к родственнице, впрочем, вспоминает, две недели там, стали худшими в ее жизни.

"Я находилась в стране агрессора. Я не могла спокойно дышать: мне было трудно видеть все эти триколоры, слышать эту их речь. Было трудно от понимания того, что происходит у меня в городе...", – рассказывает.

В конце концов они таки смогли вернуться в Украину.

Домой с украинским флагом

Сейчас женщина уже полтора года живет в Киеве, работает учителем иностранных языков и помогает армии. Вспоминает, адаптироваться к жизни в новом городе было трудно. В частности из-за воспоминаний, ведь везде "видела" родной Мариуполь. Но несмотря на все, Анастасия нашла друзей, работу и уже начала привыкать к столице. Выезжать из Украины – не хочет.

Конечно, иногда очень трудно, но я верю в нашу победу, в ребят и девушек, которые сейчас защищают нас. Верю в то, что Мариуполь вернется и расцветет. Он уже будет другим, конечно. Но это будет наш, украинский Мариуполь!

– рассказывает она.



Анастасия перебралась в Киев / Фото Анастасии Забавиной

На вопрос, что помогло держаться все то время в оккупации, отвечает:

"У нас на проспекте висели украинские флаги, как обычно во всех городах. Этот флаг был для меня маячком надежды. Я каждый день выходила на угол дома и под угрозой обстрелов смотрела на него. Флаг был даже тогда, когда "кацапы" были уже в городе. Он висел! Этот флаг все еще вселял надежду..."



Девушка мечтает вернуться в Мариуполь и прийти к морю / Фото Анастасии Забавиной

После победы, уверяет Анастасия, поедет домой в Мариуполь с украинским флагом. И прежде всего – пойдет к морю, чтобы просто помолчать.