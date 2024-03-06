Сначала сообщалось о том, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области утром прогремел взрыв. Впоследствии стало известно, что в городе взорвали одну из организаторов российских псевдовыборов.

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В ГУР подтвердили смерть Самойленко

По данным разведки, во временно оккупированном Бердянске была ликвидирована коллаборационистка Самойленко Светлана Владимировна. Она организовывала псевдовыборы Путина на оккупированных территориях Запорожской области.

Сообщается, что еще после порабощения города в 2022 году женщина добровольно пошла на сотрудничество с захватчиками и получила место в российской оккупационной администрации.

Более того, так называемый военный комендант Бердянска полковник вооруженных сил России Бардин "назначил" Светлану Самойленко на должность "заместителя мэра по вопросам экономики, агросектора и финансов".

В рамках подготовки к псевдовыборам Путина Светлана Самойленко стремилась выслужиться перед московитами: запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в незаконном фейковом голосовании,

– говорится в сообщении ГУР.

Кроме того, муж и совершеннолетний сын женщины также служат российским оккупантам.

В украинской разведке отметили, что по факту сотрудничества Самойленко с российской оккупационной армией правоохранители открыли уголовное производство по статье о коллаборационистской деятельности.

Что известно о взрыве в Бердянске: кратко