Так, течение минувших суток произошло 86 боевых столкновений. Больше всего – на Новопавловском направлении.
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