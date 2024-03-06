Так, течение минувших суток произошло 86 боевых столкновений. Больше всего – на Новопавловском направлении.

К теме Враг 28 раз атаковал позиции ВСУ на Авдеевском направлении: карта боевых действий 5 марта

Продолжаются ожесточенные бои на Востоке

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили 6 атак врага в районе населенных пунктов Верхнекаменское и Терны Донецкой области.

Бои на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

Россияне атакуют на Бахмутском направлении: смотрите на карте

На Авдеевском направлении враг не оставляет штурмовых действий. Так, украинские защитники отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Водяное, Невельское, Семеновка и Орловка Донецкой области.

Продолжаются ожесточенные бои на Авдеевском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области, где оккупанты 39 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Оккупанты активно штурмуют на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Какова ситуация на Юге

На Ореховском направлении враг совершил 5 атак в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка и Работино Запорожской области.

Оккупанты не оставляют атак на Работино: смотрите на карте

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, течение минувших суток, противник совершил 3 безрезультатные штурмовые действия.

Какая ситуация на Херсонском направлении: смотрите на карте

На Севере ситуация без изменений

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.