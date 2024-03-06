Так, течение минувших суток произошло 86 боевых столкновений. Больше всего – на Новопавловском направлении.

К теме Враг 28 раз атаковал позиции ВСУ на Авдеевском направлении: карта боевых действий 5 марта

Продолжаются ожесточенные бои на Востоке

Бои на Лиманском направлении: смотрите на карте

Россияне атакуют на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Продолжаются ожесточенные бои на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Оккупанты активно штурмуют на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Какова ситуация на Юге

Оккупанты не оставляют атак на Работино: смотрите на карте

Какая ситуация на Херсонском направлении: смотрите на карте

На Севере ситуация без изменений