За прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения. В целом враг нанес 6 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Что происходит на Востоке Украины

Украинские военные отбили атаки врага возле Синьковки: смотрите на карту

Россияне атаковали в направлении Белогоровки: смотрите на карту

Враг штурмовал позиции возле Ивановского: смотрите на карту

Силы обороны отбили атаки возле Бердичей: смотрите на карте

Враг пытался прорвать оборону в Новомихайловке: смотрите на карте

Какова ситуация на Юге

Россияне атаковали возле Вербового: смотрите на карте

Как изменился фронт на Севере

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 складу боеприпасов, и 4 артиллерийских средствах противника.