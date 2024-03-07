Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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"Мінус" 1160 окупантів та понад 200 одиниць техніки: втрати ворога на 7 березня Що відбувається на Сході України На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області. Українські військові відбили атаки ворога біля Синьківки: дивіться на карту На Лиманському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне Донецької області. Росіяни атакували в напрямку Білогорівки: дивіться на карту На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Ворог штурмував позиції біля Іванівського: дивіться на карту На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Сили оборони відбили атаки біля Бердичів: дивіться на карті На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. Ворог намагався прорвати оборону у Новомихайлівці: дивіться на карті Яка ситуація на Півдні На Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Росіяни атакували біля Вербового: дивіться на карті На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Також, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших захисників. Як змінився фронт на Півночі На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 складу боєприпасів, та 4 артилерійських засобах противника.