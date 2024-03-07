Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

До теми "Мінус" 1160 окупантів та понад 200 одиниць техніки: втрати ворога на 7 березня

Що відбувається на Сході України

Українські військові відбили атаки ворога біля Синьківки: дивіться на карту

Росіяни атакували в напрямку Білогорівки: дивіться на карту

Ворог штурмував позиції біля Іванівського: дивіться на карту

Сили оборони відбили атаки біля Бердичів: дивіться на карті

Ворог намагався прорвати оборону у Новомихайлівці: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Росіяни атакували біля Вербового: дивіться на карті

Як змінився фронт на Півночі

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 складу боєприпасів, та 4 артилерійських засобах противника.