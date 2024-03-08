Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Окупанти намагалися штурмувати на Лиманському напрямку: дивіться на карті
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Які втрати у ворога
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 складу пально-мастильних матеріалів противника.