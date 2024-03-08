Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Волинський та Поліський напрямки. Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Зокрема нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Куп'янський напрямок. ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що ворог здійснив 2 атаки в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

Лиманський напрямок. Українські війська відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Окупанти намагалися штурмувати на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Бахмутський напрямок. Збройні Сили відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

Карта боїв поблизу Бахмута: дивіться на карті

Авдіївський напрямок. ОСУВ "Таврія" інформує, що наші захисники відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

Росіяни атакували в районі Авдіївки: дивіться на карті

Новопавлівський напрямок. На цій ділянці фронту Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

ЗСУ тримають оборону на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Оріхівський напрямок. На цій ділянці фронту українські зпхисники відбили 2 атаки противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Херсонський напрямок. ОСУВ "Одеса" зазначає, що Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

Які втрати у ворога