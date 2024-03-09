Протягом минулої доби за уточненою інформацією зафіксовано 63 бойових зіткнення. Також ворог завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Волинський та Поліський напрямки. Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Зокрема нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Куп'янський напрямок. ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

Лиманський напрямок. Українські війська відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок. Збройні Сили відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

Ситуація поблизу Бахмута: дивіться на карті

Авдіївський напрямок. ОСУВ "Таврія" інформує, що наші захисники відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Російська армія штурмувала позиції в районі Авдіївки: дивіться на карті

Новопавлівський напрямок. На цій ділянці фронту Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

ЗСУ відбили атаки ворога на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Оріхівський напрямок. На цій ділянці фронту Сили оборони відбили 8 атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Херсонський напрямок. ОСУВ "Одеса" зазначає, що на цій ділянці українські захисники надалі продовжують утримання позицій.

Які втрати у ворога