Про головні події дня станом на 9 березня, ситуацію на полі бою та міжнародній арені, втрати ворога та наслідки обстрілів – читайтайте у матеріалі 24 Каналу.
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Які завдання могли б виконувати іноземні війська
Оглядач Денис Попович припустив, які завдання в Україні могли б виконувати іноземні війська. За його словами, є варіант, щоб іноземні війська зайшли і стали, наприклад, на північному кордоні, напроти західних областей, аби ЗСУ могли зняти звідти війська й створити резерв для інших ділянок фронту.
У Курській області Росії лунали вибухи
Ніч проти 9 березня виявилася вкрай неспокійною для росіян. У Курській області пролунали гучні вибухи. Згодом жителі регіону попередили про ракетну небезпеку.
Повітряні сили постійно моніторять активність ворожої авіації
Офіцер Служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Олександр Олехнович повідмив, що захисники постійно шукають шляхи, як відігнати ворожу авіацію якомога далі від лінії зіткнення, як прорідити їхню кількість. І це результативна робота, лютий можна назвати "літакопадем".
Він додав, що російські пілоти можуть виконувати завдання під страхом арештів.
На фронті загинув військовослужбовець і журналіст Дмитро Сінченко
На фронті загинув військовослужбовець і журналіст Дмитро "Перун" Сінченко. Про це повідомила його колишня дружина Олена Сінченко 8 березня у фейсбуці. Наразі невідомо, за яких обставин загинув військовий.