06:15, 9 березня

Офіцер Служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Олександр Олехнович повідмив, що захисники постійно шукають шляхи, як відігнати ворожу авіацію якомога далі від лінії зіткнення, як прорідити їхню кількість. І це результативна робота, лютий можна назвати "літакопадем".

Він додав, що російські пілоти можуть виконувати завдання під страхом арештів.