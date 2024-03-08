Перший план політичної окупації, коли у Верховній Раді діяла партія Путіна, провалився і після цього кремлівський диктатор розпочав війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю на ток-шоу Porta a Porta.

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Зеленський пояснив, що так званий заморожений конфлікт або просто пауза у війні гратиме на руку Путіну, оскільки він використає її для нарощування ресурсів і подальшого ведення бойових дій.

Яка мета Путіна

Росія продовжує завдавати удари по цивільним об'єктам, залякувати ракетами мирне населення України, а також видавати постійні абсурдні заяви та погрози на офіційному рівні. За словами Зеленського, "всі ці меседжі говорять про те, що вони завдання не виконали і вони будуть продовжувати місію".

Далі вони виправдовують Гітлера, наводять приклади з Польщею, що вона дратувала Гітлера, тому він напав. Наводячи таку паралель начебто України та Росії. І всі ці меседжі говорять про те, що його ціль – не окремі території. Його ціль – вся Україна,

– наголосив Зеленський в інтерв'ю.

За його словами, Путін не зацікавлений просто якоюсь територією: містом, селом або Кримом та Донбасом. Натомість диктатора цікавить повне зруйнування України, доєднання всіх цих земель до Росії.

І він такі речі робить або силою зі зброєю, або політично – те, що він зробив у Білорусі, без жертв і без крові, це поки що,

– додав Зеленський.

Президент пояснив, що Росія повністю керує і силовим блоком, і військами на території Білорусі. Доказом цього є й наступ з білоруської території в першу ж ніч повномасштабного вторгення.

Україна не віддає свою землю

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що "ми землю не віддаємо, а лише в неї закопуємо". Так він прокоментував "літакопад" та ситуацію в обох українських морях – Чорному та Азовському.

Він пояснив, що таке активне падіння ворожих літаків стало можливим завдяки нашим партнерам. Утім, про певні речі не можна розповідати. Секретар РНБО запевнив, що на Путіна чекають сюрпризи і для українців вони будуть приємними.