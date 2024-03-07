Представник Європарламенту вважає, що російське керівництво цілеспрямовано маніпулює фактами й це можна розглядати як інформаційну атаку на Захід. Про це він повідомив у коментарі 24 Каналу.
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Реакція Заходу на заяву Путіна
Ауштрявічус переконаний, що Путін цілеспрямовано маніпулює історичними фактами.
Він (Путін – 24 Канал) – керівник країни, який маніпулює фактами та показує свою некомпетентність. Але в цьому є сенс. Він робить це спеціально та цілеспрямовано,
– сказав Ауштрявічус.
Європарламентар згадав й інтерв'ю Путіна американському телеведучому Такеру Карлсону. Він вважає, що тоді російський президент уявив себе професором з історії, перекрутивши її. Ауштрявічус вбачає в цьому інформаційну атаку на Захід.
Це робиться цілеспрямовано, щоб створювати міф, що Росія стоїть за всім та без неї світ, особливо Європа, не може існувати,
– сказав він.
Євродепутат вважає, що такі заяви у бік Бельгії з'явилися після намірів передати заморожені активи. Ауштрявічус називає це своєрідним залякуванням і наголошує, що КДБ ніколи не спить.
На заяву Путіна відреагували і західні ЗМІ. Зокрема видання Politico назвало Путіна "головним російським псевдоісториком" і зазначило, що його заява про виникнення Бельгії є черговим "уроком перекрученої історії".
Politico зазначає, що такі коментарі Путіна можуть бути невипадковими. Адже є вагомі причини, чому Путін розлючений через Бельгію. Наразі більшість заморожених активів зберігається саме в цій країні. Наразі тривають гарячі дискусії щодо того, щоб використати ці кошти на допомогу Україні.