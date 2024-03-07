Це, за даними видання, показує, як далеко російські спецслужби проникли в Європу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Іноземні журналісти розповіли про російську шпигунську мережу, посилаючись на коментарі західних чиновників та офіцерів.
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Що відомо про російську шпигунську мережу
Гра в кішки-мишки повернулася… Російська діяльність така ж або навіть вища, ніж під час холодної війни… Російська розвідка – це величезна машина, і вона знову робить те, що робила завжди,
– заявили співробітники західної розвідки.
Вони переконані, що "злиті" та опубліковані російськими пропагандистами розмови німецьких офіцерів про ракети Taurus та Кримський міст – це тільки один з останніх прикладів.
Видання також написало про, те що:
- 27 лютого 2024 року пред'явили звинувачення шостому болгарину 38-річному Тихомиру Іванчеву за участі в імовірній російській шпигунській мережі у Британії;
- в Іспанії знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який перейшов на бік України;
- Франція викрила пропагандистську мережу, яка складається зі 193 сайтів, призначених для поширення дезінформації напередодні європейських виборів 2024 року.
Якою була мережа Кремля на початку вторгнення
Співробітники розвідки й аналітики написали, що активізація російських розвідувальних операцій свідчить про нову впевненість російських шпигунів після принизливих невдач на початку 2022 року. Видання написало, що:
- спочатку західні агентства оприлюднили плани Кремля щодо вторгнення в Україну і щойно російські танки посунули на Київ, то європейські країни почали висилати дипломатів;
- Європа видворила 600 дипломатів, з яких 400 вважається, що були шпигунами;
- окрім того, виявили декілька так званих "нелегалів" – російських агентів, які не мали дипломатичного прикриття.
Коли російське наземне вторгнення застопорилося, Путін посадив під домашній арешт вищих керівників ФСБ, адже вони грубо недооцінили український опір. З того часу ворожі спецслужби (військова розвідка ГРУ, Федеральна служба безпеки ФСБ і служба зовнішньої розвідки) перегрупувалися і модернізувались.
Пріоритети залишаються такими ж, як і до війни: викрасти західні секрети, поглибити розбіжності всередині НАТО і підірвати підтримку України. Проте методи стали більш винахідливими, щоб компенсувати зруйновані шпигунські мережі в Європі та обійти обмеження для росіян, які працюють на континенті,
– написали журналісти.
Вони пояснили, що одна з найбільших змін, яку почала використовувати Росія – це використання непрямих розвідників. Зокрема, іноземців, залучених з політики, бізнесу чи організованої злочинності.
Аналітики розвідки та 9 офіційних осіб сказали виданню, що для російських шпигунів проведення операцій на відстані з допомогою віддалених та щойно завербованих осіб має, як переваги, так і недоліки.
Російська розвідка почала вербувати так званих "чистих кадрів", які не мають військового досвіду. Їхнє завдання – непомітно проникати в цільові країни та встановлювати особисті контакти. Росія багато віддалено ними керує, проте сприймає цей спосіб як ненадійний.
Зараз мета полягає в тому, щоб розробити легітимні прикриття, або легенди, для того, щоб агенти могли потрапляти в цільові країни,
– пише видання.