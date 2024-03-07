Це, за даними видання, показує, як далеко російські спецслужби проникли в Європу з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Іноземні журналісти розповіли про російську шпигунську мережу, посилаючись на коментарі західних чиновників та офіцерів.

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Що відомо про російську шпигунську мережу

Гра в кішки-мишки повернулася… Російська діяльність така ж або навіть вища, ніж під час холодної війни… Російська розвідка – це величезна машина, і вона знову робить те, що робила завжди,

– заявили співробітники західної розвідки.

Вони переконані, що "злиті" та опубліковані російськими пропагандистами розмови німецьких офіцерів про ракети Taurus та Кримський міст – це тільки один з останніх прикладів.

Видання також написало про, те що:

27 лютого 2024 року пред'явили звинувачення шостому болгарину 38-річному Тихомиру Іванчеву за участі в імовірній російській шпигунській мережі у Британії;

в Іспанії знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який перейшов на бік України;

Франція викрила пропагандистську мережу, яка складається зі 193 сайтів, призначених для поширення дезінформації напередодні європейських виборів 2024 року.

Якою була мережа Кремля на початку вторгнення

Співробітники розвідки й аналітики написали, що активізація російських розвідувальних операцій свідчить про нову впевненість російських шпигунів після принизливих невдач на початку 2022 року. Видання написало, що:

спочатку західні агентства оприлюднили плани Кремля щодо вторгнення в Україну і щойно російські танки посунули на Київ, то європейські країни почали висилати дипломатів;

Європа видворила 600 дипломатів, з яких 400 вважається, що були шпигунами;

окрім того, виявили декілька так званих "нелегалів" – російських агентів, які не мали дипломатичного прикриття.

Коли російське наземне вторгнення застопорилося, Путін посадив під домашній арешт вищих керівників ФСБ, адже вони грубо недооцінили український опір. З того часу ворожі спецслужби (військова розвідка ГРУ, Федеральна служба безпеки ФСБ і служба зовнішньої розвідки) перегрупувалися і модернізувались.

Пріоритети залишаються такими ж, як і до війни: викрасти західні секрети, поглибити розбіжності всередині НАТО і підірвати підтримку України. Проте методи стали більш винахідливими, щоб компенсувати зруйновані шпигунські мережі в Європі та обійти обмеження для росіян, які працюють на континенті,

– написали журналісти.

Вони пояснили, що одна з найбільших змін, яку почала використовувати Росія – це використання непрямих розвідників. Зокрема, іноземців, залучених з політики, бізнесу чи організованої злочинності.

Аналітики розвідки та 9 офіційних осіб сказали виданню, що для російських шпигунів проведення операцій на відстані з допомогою віддалених та щойно завербованих осіб має, як переваги, так і недоліки.

Російська розвідка почала вербувати так званих "чистих кадрів", які не мають військового досвіду. Їхнє завдання – непомітно проникати в цільові країни та встановлювати особисті контакти. Росія багато віддалено ними керує, проте сприймає цей спосіб як ненадійний.

Зараз мета полягає в тому, щоб розробити легітимні прикриття, або легенди, для того, щоб агенти могли потрапляти в цільові країни,

– пише видання.