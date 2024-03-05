Росіяни цей аудіозапис використали для буцімто підтвердження того, що Росія "воює з Заходом", а не з Україною. Загалом це створює низку загроз для усього світу. Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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Росія загрожує всьому світу

У Міністерстві оборони Німеччини пояснили, як міг статися витік розмови. Стверджують, що один зі співрозмовників перебував у Сінгапурі та під'єднався до дзвінка через WiFi. Через те зв'язок не був захищеним.

Хай там як, російська пропаганда одразу підхопила цю ситуацію, використавши її на свою користь.

Ця історія, як інші, показують, наскільки небезпечними залишаються спецслужби Росії. Зокрема, у проведенні інформаційно-психологічних операцій. Зрозуміло, що це частина ІПСО, спрямована проти України та на дестабілізацію проукраїнської міжнародної коаліції,

– пояснив Андрій Юсов.

Водночас саме такі операції російських спецслужб мали б навпаки сприяти міжнародній консолідації. Зокрема, у питанні підтримки України.

"Загроза від держави-терориста – Росії – має глобальний характер, і не обмежується лише Україною. Вони справді загрожують всьому світу – усім, без виключення", – наголосив Юсов.

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