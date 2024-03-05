Россияне эту аудиозапись использовали для якобы подтверждения того, что Россия "воюет с Западом", а не с Украиной. В целом это создает ряд угроз для всего мира. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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Россия угрожает всему миру

В Министерстве обороны Германии объяснили, как могла произойти утечка разговора. Утверждают, что один из собеседников находился в Сингапуре и подключился к звонку через WiFi. Поэтому связь не была защищенной.

Как бы там ни было, российская пропаганда сразу подхватила эту ситуацию, использовав ее в свою пользу.

Эта история, как другие, показывают, насколько опасными остаются спецслужбы России. В частности, в проведении информационно-психологических операций. Понятно, что это часть ИПСО, направлена против Украины и на дестабилизацию проукраинской международной коалиции,

– пояснил Андрей Юсов.

В то же время именно такие операции российских спецслужб должны наоборот способствовать международной консолидации. В частности, в вопросе поддержки Украины.

"Угроза от государства-террориста – России – имеет глобальный характер, и не ограничивается только Украиной. Они действительно угрожают всему миру – всем, без исключения", – подчеркнул Юсов.

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