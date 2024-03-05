Россияне эту аудиозапись использовали для якобы подтверждения того, что Россия "воюет с Западом", а не с Украиной. В целом это создает ряд угроз для всего мира. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
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Россия угрожает всему миру
В Министерстве обороны Германии объяснили, как могла произойти утечка разговора. Утверждают, что один из собеседников находился в Сингапуре и подключился к звонку через WiFi. Поэтому связь не была защищенной.
Как бы там ни было, российская пропаганда сразу подхватила эту ситуацию, использовав ее в свою пользу.
Эта история, как другие, показывают, насколько опасными остаются спецслужбы России. В частности, в проведении информационно-психологических операций. Понятно, что это часть ИПСО, направлена против Украины и на дестабилизацию проукраинской международной коалиции,
– пояснил Андрей Юсов.
В то же время именно такие операции российских спецслужб должны наоборот способствовать международной консолидации. В частности, в вопросе поддержки Украины.
"Угроза от государства-террориста – России – имеет глобальный характер, и не ограничивается только Украиной. Они действительно угрожают всему миру – всем, без исключения", – подчеркнул Юсов.
"Слитый" разговор немецкий офицеров: как отреагировали в мире
- В России 1 марта опубликовали разговор немецких офицеров об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. Они обсуждали сколько ракет необходимо для того, чтобы разрушить незаконное сооружение россиян. Позже канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что разговор был настоящим.
- Министр обороны Германии Борис Писториус прояснил ситуацию. По его словам, из офицеров, который звонил из Сингапура, использовал открытый незашифрованный канал для присоединения к разговору, что проходил через онлайн-сервис Webex. Поэтому Россия случайно могла перехватить звонок, использовав для этого широкомасштабное наблюдение, а не шпиона и тому подобное.
- На инцидент отреагировали также в Соединенных Штатах Америки. В частности, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объяснил, что Россия пытается создать впечатление, что западные страны не единодушны в своей поддержке Украины, а имеют серьезные разногласия. Более того, в Кремле хотят сместить акцент. Мол, Россия не вторглась в суверенную страну просто так, потому что она воюет против всего запада. Кирби добавил, что это очевидные действия со стороны России.