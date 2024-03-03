С приближением даты выборов Кремль планирует ИПСО против президента Украины. Цель этой кампании – подорвать доверие общества к главе государства, особенно в глазах военных. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на человека, знакомого с мнением Зеленского.

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Что попытаются использовать россияне против Зеленского

Киев готовится к предстоящей российской дезинформационной операции. По данным украинской контрразведки, она запланирована на конец мая – начало июня. Именно после 20 мая истекает пятилетний срок президентства Зеленского. Оккупанты же хотят посеять сомнение в обществе, а также мировом сообществе относительно дальнейшей легитимности пребывания его на посту главы государства без проведения выборов, и соответственно переизбрания.

Обратите внимание! На пресс-конференции 25 февраля Владимир Зеленский открыто рассказал, что разведка стран "Большой семерки" получила документы, которые подтверждают план Кремля. "Это не мнение западных партнеров или, возможно, кого-то внутри Украины, а нарратив и программа Российской Федерации", – так прокомментировал Зеленский разговоры о сомнениях в его легитимности как президента.

Следует заметить, что враг намерен развернуть свою ИПСО на фоне ряда неблагоприятных событий для Украины.

Во-первых, это активизация наступления россиян на нескольких направлениях фронта и риск их наступления в начале лета. Во-вторых, это отсутствие военной помощи со стороны союзников. Например, Конгресс до сих пор не проголосовал за финансирование поставок вооружения Украине. А ЕС тем временем не способен пока обеспечить наших военных необходимым количеством боеприпасов.

В– третьих, как пишут журналисты, это падение рейтингов Зеленского, что, в частности, связано с неудачами на фронте и увольнением популярного генерала Валерия Залужного с должности Главкома.

Как показывают соцопросы, количество украинцев, которые не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок, выросло. Впрочем, все равно больше половины избирателей считает, что нынешний президент должен был бы переизбираться, если бы выборы таки состоялись.

Что говорил Зеленский о выборах

С лета прошлого года, когда, в частности представители Республиканской партии США начали призывать Украину провести выборы несмотря на военное положение, Зеленский четко выражал свое отношение к их вероятности.

Последний раз в начале 2024 года в интервью британскому СМИ президент объяснил, что если бы обстоятельства и закон позволяли бы ему провести в этом году выборы, он бы это сделал.

Впрочем, закон Украины запрещает выборы во время войны. Кроме того, даже, если бы внести изменения в законодательство, то провести выборы в нынешних условиях очень трудно. Во-первых, значительная часть территории государства оккупирована. Люди, проживающих на этой территории, не будут иметь право на голос. Во-вторых, миллионы украинцев сбежали от войны за границу. А еще часть общества воюет с врагом на передовой.

Также существует момент безопасности, а именно вопрос обеспечения отсутствия обстрелов во время проведения выборов.

Справка: Глава ГУР Кирилл Буданов недавно заявил, что Россия провалила одну из самых дорогих ИПСО за свою историю под названием "Майдан – 3".