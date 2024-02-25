Владимир Зеленский заявил, что за тезисами о якобы его нелегитимности после мая 2024 года стоит Кремль. Об этом он сказал на своей большой пресс-конференции, которая проходила в воскресенье, 25 февраля.

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Зеленский расставил все точки над "і"

Украинский лидер заявил, что Кремль проплачивает кампанию против него.

Это не мнение западных партнеров или кого-то внутри Украины. Это нарратив и программа Российской Федерации. Соответствующие документы все разведки "Семерки" (G7 – 24 Канал) имеют. Для всех, в принципе, понятно, что это программа россиян,

– объяснил он.

Владимир Зеленский дал понять, что в ближайшее время Эммануэль Макрон приедет в Украину. Президента Франции можно будет спросить, что он думает о "нелегитимности" украинского лидера после мая.

Глава государства также заявил, что некоторые лидеры G7 сказали ему фамилии тех, то поднимает такой нарратив внутри Украины. Зеленский назвал это плохой идеей.

Я к этому отношусь как к предательской позиции к Украине. Это конкретная программа – есть документы, которые это подтверждают: это программа Российской Федерации. Я знаю, что у некоторых журналистов Соединенных Штатов также есть эти документы,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что в этих документах даже указаны средства, которые предусмотрены тем или иным институтам на поднятие этой темы.

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